Процесори AMD виходять з ладу удвічі частіше, ніж Intel 13 та 14 поколінь, — виробник комп’ютерів

Виробник комп’ютерів високого класу Puget Systems оприлюднив статистику, згідно з якою відмови процесорів Intel 13 та 14 поколінь становить трохи понад 2%, тоді як системи на AMD Ryzen 5000 та 7000 мають понад 4% відмов.

Ці дані різко контрастують зі звітами розробників ігор, які наводили від 50% до 100% відмов чипів Intel. Дані Puget також вказують на набагато вищі показники відмов у чипах Intel 11-го покоління.

Puget оприлюднила цю інформацію у рамках оголошення про продовження гарантії на системи Intel до трьох років. Раніше Intel оголосила про продовження гарантії на боксові процесори 13-го та 14-го поколінь на два роки. Однак Intel не казала конкретно про застосування гарантії до готових систем від виробників, тож Puget зробила це від свого імені.

Компанія вказує, що процесори Intel Core 11-го покоління Intel мали найбільше збоїв серед усіх інших — понад 7%. Про проблеми з процесорами Intel Core 11-го покоління не повідомлялося широко.

Вище ви можете побачити абсолютну кількість відмов процесорів, які компанія спостерігала з кожним поколінням Intel. Puget продає лише дві найкращі моделі у кожному поколінні Intel — XX700K і XX900K, дані містять лише частоту відмов цих конкретних моделей серії «K».

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Puget зазначає, що не довіряє налаштуванням за замовчанням на материнських платах з 2017 року. Кожна система, яку вона створює, використовує власні налаштування BIOS, створені відповідно до консервативних рекомендацій Intel і AMD. Таким чином процесори уникають надмірних налаштувань напруги та потужності. Компанія каже, що, ймовірно, саме тому збої її систем Intel 13-го та 14-го поколінь відрізняються від загальної картини.

Компанія зазначає, що вона не бачила таких збоїв з часів процесорів 11-го покоління. Збої відбуваються у кількості 5 до 7 на місяць, що, за її словами, важко класифікувати як «велику проблему».

«Ми бачимо, що ВСІ ці збої відбуваються через 6 місяців, а це означає, що ми очікуємо, що в осяжному майбутньому й, можливо, навіть після того, як Intel випустить патч мікрокоду, триватиме підвищений рівень збоїв», — каже Джон Бах, президент Puget Systems.

Компанія також надала дані про частоту збоїв, включно з процесорами AMD Ryzen 5000 і 7000 серій. Як можна побачити, чипи Intel 11-го покоління виходили з ладу набагато частіше, ніж Ryzen, але процесори Intel 13-го та 14-го мають нижчий процент збоїв.

Втім, статистика компанії не надто велика: «Ми не маємо багато обсягів, але цього достатньо для певної статистичної значущості. Точна кількість та розподіл дещо змінюються з часом, але ми створюємо близько 200 робочих станцій на місяць на Ryzen / Core. Як правило, ми бачимо більше продажів Core, ніж Ryzen (80% / 20%), але у 2021 році це було навпаки, оскільки Ryzen були надзвичайно конкурентоспроможними. Ці цифри не враховують усі наші продажі EPYC, Xeon, Threadripper», — зазначив Бах.

Голова компанії каже, що процесори Intel Core 13-го та 14-го поколінь дійсно мають підвищений відсоток відмов, але не на надзвичайному рівні. За й ого словами, занепокоєння щодо надійності цих процесорів у майбутньому є набагато більшою проблемою, ніж рівень відмов, який є зараз. Він підкреслює, що процесори 14-го покоління з часом будуть мати дедалі більше збоїв.

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Джерело: Puget, Tom’s Hardware

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