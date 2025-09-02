Новини Ігри 02.09.2025 comment views icon

Злито 9 хвилин геймплею "королівської битви" в Battlefield 6 — плавання, підводна стрільба і руйнування будівель

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Злито 9 хвилин геймплею "королівської битви" в Battlefield 6 — плавання, підводна стрільба і руйнування будівель
Electronic Arts

У мережу злили 9 хвилин геймплею у режимі “королівської битви” для Battlefield 6. Особливо цікаво, як кувалдою розносять стіни.

Відео з’явилося на bilibili з водяним знаком Misaka_Mikoto_01 — цей користувач вже публікував матеріали про майбутню зброю, гаджети й косметику гри. Поки що геймплей виглядає сирим, але кадри дають уявлення про масштаби й нові можливості режиму. Зокрема там гравець стрибає з парашута у міську прибережну локацію, а далі пробує базові дії — бігає, стріляє і руйнує оточення. Ще можна побачити спорядження, величезну мапу та кілька деталей, які раніше не показували. Наприклад, персонажі зможуть плавати, пірнати й вести вогонь з води.

“Ця збірка не призначена для публічного доступу або перегляду і жодним чином не відображає фінальну версію королівської битви”, — пояснює один з інсайдерських акаунтів.

Тобто якість текстур чи відсутність лута не варто сприймати як фінальну версію. Там же додали, що наразі це просто погляд на мапу. Проте деяких користувачів вразила навіть і така демонстрація:

“Це змусило мене видалити Warzone”, — пише користувач.

Навколо серії зібралося більше ажіотажу після того, як відбулася бета мультиплеєра Battlefield 6. Вона побила рекорди серії, оскільки в чергах стояли сотні тисяч гравців, а передзамовлення впевнено обігнали Call of Duty Black Ops 7​. Після тестування ком’юніті залишилося задоволене мультиплеєром, але сам режим “королівської битви” публічно не показували до цього витоку.

Battlefield 6 виходить 10 жовтня. А тим часом аудиторія Battlefield 2042 у Steam теж росте: за останню добу понад 55 тис. гравців одночасно. Можливо деякі повернулися в 2042, бо хочуть отримати ексклюзивну “косметику” для Battlefield 6. Але одразу попереджаємо, що вам може завадити вимога увімкнути SecureBoot.

Джерело: Battlefield Wire

Популярні новини

arrow left
arrow right
Алекс Гарленд написав "160 сторінок сценарію" фільму Elden Ring, щоб вмовити Міядзакі на екранізацію
Перший тизер горор-гри Dead Take — дві «найбільші» зірки у світі відеоігор і вайби Тайлера Дердена
Фестиваль фризів від китайської Dark Souls — Wuchang: Fallen Feathers отримала лише 21% схвальних відгуків у Steam
Геймер розкрив 12-річну загадку GTA 5, яка від початку була "ключем" до 100% завершення гри
"UE5 — пухлина індустрії". Фани скаржаться, що рімейк Metal Gear Solid Delta зіпсував культову сцену зі Снейком
Розробники The Alters «спалилися», що використовують ШІ — у грі знайшли відповіді чатбота
"Каша з багів". Gears of War: Reloaded стартувала в Steam зі "скромним" рейтингом у 50%
Фани серіалу "Фолаут" розкрили "таємничу" роль Маколея Калкіна за формою вух
Шоуранер "Чужий: Земля" знімає серіал за мотивами Far Cry, — злив Ubisoft
Nintendo представила акторів фільму Legend of Zelda — забудьте про фан-касти та зірку «Ейфорії»
Виживання в S.T.A.L.K.E.R. 2? В GSC натякають на більш хардкорний режим
В Game Pass з'явився топовий інді-горор із рейтингом 96% в Steam — і одразу вийшов в топ
"Найкраща реклама Battlefield 6": Call of Duty Black Ops 7 "пасує" в чартах PS Store після нищівної реакції на трейлер
Геймплей пригодницької гри The Lost Heaven: як The Last of Us, але в Китаї і з роботами
Басім в Саудівській Аравії: Ubisoft анонсувала безплатне DLC для Assassin's Creed Mirage і показала концепт-арти
S.T.A.L.K.E.R. 2 отримала патч 1.5.3 — двері до центру Скадовська відчинено назавжди
Subnautica 2 перенесли на 2026 рік, керівництво звільнили — дивимось геймплей на тлі скандалу про $250 млн
Перші 15 хвилин геймплею Skyblivion: "Краще за ремастер"
Творці 007 First Light розкрили єдину річ, яку MGM заборонила робити з Бондом
Екс-працівник Bandai Namco вкрав настільки багато грошей, що довелось скоротити зарплати босам
PS Store оголосив розпродаж на честь Gamescom зі знижками до -90% — Bloodborne, Destiny 2 та інші
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати