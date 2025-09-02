Злито 9 хвилин геймплею "королівської битви" в Battlefield 6 — плавання, підводна стрільба і руйнування будівель

Electronic Arts

У мережу злили 9 хвилин геймплею у режимі “королівської битви” для Battlefield 6. Особливо цікаво, як кувалдою розносять стіни.

Відео з’явилося на bilibili з водяним знаком Misaka_Mikoto_01 — цей користувач вже публікував матеріали про майбутню зброю, гаджети й косметику гри. Поки що геймплей виглядає сирим, але кадри дають уявлення про масштаби й нові можливості режиму. Зокрема там гравець стрибає з парашута у міську прибережну локацію, а далі пробує базові дії — бігає, стріляє і руйнує оточення. Ще можна побачити спорядження, величезну мапу та кілька деталей, які раніше не показували. Наприклад, персонажі зможуть плавати, пірнати й вести вогонь з води.

“Ця збірка не призначена для публічного доступу або перегляду і жодним чином не відображає фінальну версію королівської битви”, — пояснює один з інсайдерських акаунтів.

Тобто якість текстур чи відсутність лута не варто сприймати як фінальну версію. Там же додали, що наразі це просто погляд на мапу. Проте деяких користувачів вразила навіть і така демонстрація:

“Це змусило мене видалити Warzone”, — пише користувач.

Навколо серії зібралося більше ажіотажу після того, як відбулася бета мультиплеєра Battlefield 6. Вона побила рекорди серії, оскільки в чергах стояли сотні тисяч гравців, а передзамовлення впевнено обігнали Call of Duty Black Ops 7​. Після тестування ком’юніті залишилося задоволене мультиплеєром, але сам режим “королівської битви” публічно не показували до цього витоку.

Battlefield 6 виходить 10 жовтня. А тим часом аудиторія Battlefield 2042 у Steam теж росте: за останню добу понад 55 тис. гравців одночасно. Можливо деякі повернулися в 2042, бо хочуть отримати ексклюзивну “косметику” для Battlefield 6. Але одразу попереджаємо, що вам може завадити вимога увімкнути SecureBoot.

Джерело: Battlefield Wire