Фанам Battlefield 6 подарують ексклюзивні предмети на старті — але доведеться грати в Battlefield 2042

Маргарита Юзяк

Battlefield 6 / EA

EA за однієї умови подарує фанатам ексклюзивні предмети для Battlefield 6 — вона сподобається не всім. Доведеться згадати про Battlefield 2042.

Ігрова подія “Дорога до Battlefield 6” дозволяє отримати 24 унікальні нагороди для наступної частини серії. Схоже, EA дуже хоче підняти онлайн гри, поки є можливість. Все відбувається в межах безплатного івенту який триватиме з 18 серпня до 7 жовтня — лише за кілька днів до запуску Battlefield 6. Там заховані ексклюзивні предмети для нової гри, включаючи костюми солдатів та камуфляж для танка. Список ключових нагород виглядає так:

  • рівень 8 — зброя “Західного фронту” з Battlefield 1;
  • рівень 19 — зброя Мюллера з Battlefield 5;
  • рівень 30 — машина Aurora з Bad Company 2;
  • рівень 40 — машина Blackburn з Battlefield 3;
  • рівень 49 — зброя Командира з Battlefield 4;
  • рівень 60 — зброя Суверенного Солдата з Battlefield 2042.
Фанам Battlefield 6 подарують ексклюзивні предмети на старті — але доведеться грати в Battlefield 2042
Battlefield 6 / EA

Геймери, які долучилися до відкритої бети, змогли отримати свої ексклюзивні предмети. Наразі тестування завершилося — користувачі сприйняли гру тепло, а пікова активність склала понад 500 тис. людей. Тепер додаткові предмети отримають лише ті, хто грає в Battlefield 2042, але після релізу шостої частини придбати або отримати їх буде неможливо. Разом з ними у 2042 повернулася класична мапа Iwo Jima з BF 1942, а також з’явилися нові зразки зброї — KFS2000 і Lynx.

Тож в отриманні цих предметів єдина проблема — повернутися в Battlefield 2042, яка для багатьох стала найсуперечливішою у серії. І хоча нещодавно її можна було придбати у Steam всього за кілька доларів, розпродаж вже завершився. Тож якщо ви новий гравець і після бети Battlefield 6 хочете забрати ці нагороди, доведеться або шукати вигідну ціну на 2042, або пропустити ексклюзив. Загалом вибір за вами.

Джерело: Battlefield Comms

