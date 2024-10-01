Новини Кіно 01.10.2024 о 11:02 comment views icon

Режисер «Втечі з Шоушенка» завершує 11-річну перерву заради серіалу «Дивні дива», бо «він такий душевний»

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/07/avatar-96x96.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/07/avatar-96x96.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/07/avatar-96x96.png

Ігор Панченко

Автор новин

Режисер «Втечі з Шоушенка» завершує 11-річну перерву заради серіалу «Дивні дива», бо «він такий душевний»

Френк Дарабонт, відомий режисер фільму «Втеча з Шоушенка», вирішив повернутися до режисерського крісла після 11-річної перерви. Він погодився зняти два епізоди фінального сезону популярного серіалу «Дивні дива» для Netflix.

Відключайте рекламу - підтримуйте ITC!

У розмові з The Daily Beast Дарабонт пояснив своє рішення:

«Ми з дружиною дуже любимо цей серіал. Сучасний контент часто зображує жахливих людей, які роблять жахливі речі з корисливих мотивів, але «Дивні дива» вирізняються своєю щирістю та душевністю. Ця позитивність мене дуже зачепила».

Останньою режисерською роботою Дарабонта були епізоди короткотривалого драматичного серіалу «Mob City» для TNT у 2013 році. Його останній повнометражний фільм — екранізація роману Стівена Кінга «Імла» — вийшов у 2007 році. Серед інших відомих робіт режисера — фільми «Зелена миля» та серіал «Ходячі мерці».

Знімання п’ятого сезону «Дивних див» проходять цього року в Атланті. Очікується, що фінальний сезон вийде на Netflix у 2025 році. Виконавчий продюсер і режисер Шон Леві розповів Total Film, що масштаб нового сезону перевершить попередній:

«Неможливо продовжити четвертий сезон, не розширивши масштаб і глибину. Це масштабна кінематографічна розповідь, яка просто називається телесеріалом».

Серіал «Дивні дива», що черпає натхнення з творів Стівена Кінга, дебютував на Netflix у 2016 році. Відтоді шоу утримує позиції одного з найпопулярніших на платформі.

Четвертий сезон, який вийшов двома частинами у 2022 році, встановив рекорд — глядачі провели за його переглядом понад 1,35 млрд годин упродовж перших 28 днів.

Онлайн-курс "Business English для проджект-менеджерів" від Vocabulaba.
Підсилите англійську для управління іноземними командами та вільної комунікації на співбесідах, презентаціях і зідзвонах. .
Детальніше про курс

«В тебе завеликий рот». Мая Гоук не розповідає батьку про 5-й сезон серіалу «Дивні дива», бо боїться спойлерів

Джерело: Variety, The Daily Beast

Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати