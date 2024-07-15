Тизер п’ятого сезону серіалу «Дивні дива» — локації, декорації і такі дорослі діти

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Netflix оприлюднив двохвилинний тизер з першим поглядом на залаштунки п’ятого та останнього сезону серіалу «Дивні дива».

На відео можна побачити деякі локації, декорації й акторів, які виглядають значно дорослішими, ніж у четвертому сезоні (цікаво, чим виправдають такі швидкі зміни в історії?).

«Я починала, коли мені було 10 років, а зараз мені виповнюється 20», — каже Міллі Боббі Браун («Одинадцять»). «Дуже дивно».

Ноа Шнапп (Вілл Баєрс) тим часом тизерить продовження як «найкращий сезон».

Шоуранери серіалу «Дивні дива» кажуть, що виробництво останнього сезону майже наполовину завершено. Раніше анонсували, що знімання припинять вже до Різдва, тоді як реліз очікується у 2025 році. П’ятий сезон стикнувся із затримками внаслідок страйків сценаристів та акторів.

Мая Гоук, яка зіграла Робін Баклі, анонсувала що кожен з 8 епізодів зрештою походитиме на окремий фільм, зважаючи на «дуже довгий» хронометраж.

«Наші шоуранери, Метт і Росс [Даффери], беруть на себе велику відповідальність», — додала вона. «У них чудова команда сценаристів, але вони теж у справі. Багато пишуть, і дуже наполегливо та серйозно ставляться до якості продовження».

Окрім оригінального акторського складу у п’ятому сезоні «Дивних див» з’являться новачки — зокрема Нелл Фішер, Джейк Коннеллі та Алекс Бро.

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Серіал «Дивні дива», натхненний творами Стівена Кінга, почав транслюватися на Netflix у 2016 році — і з того часу шоу залишається одним з найпопулярніших на платформі. Четвертий сезон Stranger Things вийшов двома частинами у травні та липні 2022 року, встановивши рекорд — за перші 28 днів глядачі провели за серіалом понад один мільярд годин (якщо точніше, 1,35 млрд годин перегляду).

Від самого початку шоураннери брати Даффери планували, що історія охопить 4-5 сезонів. Попри завершення історії, у майбутньому ми очікуємо щонайменше на один анімаційний спіноф від Еріка Роблса («Фанбой і Чам Чам», «Глюкотехніки»), виставу-приквел, сюжет якої розгорнеться за 20 років до подій серіалу, а також VR-гру, де гравці примірять на себе роль Векни.

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