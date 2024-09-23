Новий трейлер «Гладіатор II» розкрив раптовий «кровний» зв’язок Луція з Максимусом

Вийшов новий трейлер сиквелу «Гладіатора», який приніс глядачам деякі важливі відкриття.

В одній зі сцен на відео звучить голос Луцілли (Коні Нільсон), доньки Марка Аврелія, яка розкриває Луцію (Пол Мескаль) ім’я його справжнього батька — і виявляється, що це сам Максимус (Рассел Кроу), який загинув у протистоянні з попереднім імператором-тираном Коммодом.

Сам Мескаль в інтерв’ю Entertainment Weekly розповів, що початково знав про такий поворот, який одразу змінює сенси обох фільмів.

«Рідлі Скотт згадав про це під час розмови, і те, що така відповідальність лягла на наші плечі — дуже цікаво».

В оригінальному «Гладіаторі» Максимус мав власну сім’ю, яку жорстоко вбили слуги Коммода, однак і натяки на романтичні почуття до Луцілли так само були. Походження ж Луція не отримало значної уваги у першому фільмі, тому Рідлі Скотт скористався шансом розкрутити цю історію якнайцікавіше.

У продовженні вже дорослий Луцій, як і його батько, вимушений вийти на арену в Колізеї після того, як його дім зруйнували нові імператори-тирани (Фред Хечінгер та Джозеф Квінн). Очікується, що він серед решти дивних супротивників (тут і носороги, і бабуїни) протистоятиме генералу Марку Акацію (Педро Паскаль), який нібито вчився під керівництвом Максимуса. Також у фільмі з’являється Дензел Вашингтон, що грає хвацького можновладця Макрінуса та наставника Луція.

В українських кінотеатрах «Гладіатор II» дебютує 14 листопада.

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Нагадаємо, що сиквел «Гладіатора» обійшовся у $300 млн, а перший повноцінний трейлер фільму був вщент розкритикований глядачами (зокрема за використання репу на тлі гладіаторських боїв у Давньому Римі) і зібрав рекордну кількість дизлайків у YouTube. Згодом режисер Рідлі Скотт заявив, що вважає «Гладіатор II» найкращим фільмом у своїй кар’єрі та навіть анонсував триквел.