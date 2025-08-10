"Ідеальний організм": як народжувалася й виживала кіносага "Чужий"

У нього кислота замість крові, огидна слинява паща і явно недобрі наміри. Він чудово знає, що у космосі ніхто не почує твій крик. За словами одного шкідливого андроїда, він — ідеальний організм. Але є у цієї істоти є й слабке місце — при згадці імені Еллен Ріплі в нього починають судомно сіпатися трубки на спині. Без перебільшення він — один з найвизначніших прибульців в історії кіно.

Продовжуємо наш цикл довгочитів, присвячений найпопулярнішим кінофраншизам. До прем’єри серіалу “Чужий: Земля”, дебютний епізод якого стартує 12 серпня, презентуємо тернистий шлях серії “Чужий”, як завжди, з цікавими подробицями та чесними висновками.

Передумови

Усе почалося з бажання сценариста-початківця Дена О’Беннона створити фільм жахів про інопланетянина. Ще за часів навчання на кінофакультеті Університету Південної Каліфорнії він, разом зі своїм однокурсником Джоном Карпентером та художником Роном Коббом, випустили низькобюджетну науково-фантастичну комедію “Темна зірка” (1974). У ній йшлося про космічну місію кількох астронавтів, а ще там фігурувала інопланетна істота, схожа на м’яча. Враховуючи досвід роботи над цим фільмом та його концепцію, О’Беннон прагнув показати прибульця, що виглядав би як живий.

Тим часом з ним зв’язався вражений “Темною зіркою” сценарист Рональд Шусетт з пропозицією співпраці. Останній якраз працював над початковою версією адаптації оповідання Філіпа Діка “Спогади оптом”, але наразі амбітні кінороби вирішили зосередитися на ідеї О’Беннона, адже були впевнені, що витрати на її реалізацію будуть куди меншими.

Згодом О’Беннон відгукнувся на пропозицію режисера Алехандро Ходоровського попрацювати над екранізацією “Дюни” Френка Герберта. І хоча тому проєкту не судилося з’явитися на світ, поїздка до Парижу не була марною, бо у столиці Франції сценарист познайомився з художниками Крісом Фоссом, Жаном Жіро та Гансом Рудольфом Ґіґером, чиї роботи справили на нього незабутнє враження.

Після повернення О’Беннона додому сценаристи продовжили роботу над своїм майбутнім космогорором. Тоді ж до них прийшло кілька ідей, які згодом сформують міфологію серії. Наприклад, вони вирішили назвати своє дітище “Чужий” замість початкового “Зоряний звір”, а також помістити ембріон істоти в тіло жертви, звідки той потім виривається назовні і таким чином пробирається на корабель. Рон Кобб подав ідею кислоти замість крові, щоб унеможливити використання вогнепальної зброї проти почвари.

Крім того, автори надихалися науковою кіно- та літературною фантастикою і жахами 50-60-х років. Як потім зізнавався О’Беннон: “Я не крав “Чужого” в когось, я поцупив його у всіх одразу”. Коли сценарій був майже готовий, компаньйони взялися пропонувати його студіям з позиціюванням “Щелепи у космосі”. Вони вже погодилися на співпрацю з Роджером Корманом, але потім вийшли на засновану Волтером Гіллом та Девідом Ґайлером компанію “Брендівайн”, яка мала зв’язки з 20th Century Fox.

Паралельно Гілл та Ґайлер взялися за перероблення сценарію, що спричинило певні розбіжності між авторами оригінальної ідеї та керівниками студії. Втім, сюжетна лінія андроїда Еша — цілком заслуга останніх, тож і від їхньої роботи була очевидна користь. Очільники Fox не були впевнені щодо фінансування науково-фантастичного проєкту, однак шалений успіх “Зоряних війн” (1977) Джорджа Лукаса змусив їх переглянути своє ставлення до жанру. Так “Чужий” отримав зелене світло від студії та початковий бюджет розміром у $4,2 млн.

Процес був запущений. Пошуки режисера, яким став англієць Рідлі Скотт, що привернув до себе увагу студійних босів завдяки дебютним “Дуелянтам” (1977), акторів, оператора, композитора, спеціалістів з візуальних ефектів тощо були лише питанням часу.

Але яким мав постати перед глядачем сам космічний монстр? Тут-то і стало в пригоді знайомство Дена О’Беннона з Ґіґером, малюнки якого, зокрема у книзі “Некрономікон”, також сподобалися і Скотту. Щобільше, після особистої зустрічі з Ґіґером той запросив швейцарського художника для роботи над концептом не тільки Чужого, але й інших складників науково-фантастичного сетингу, таких як поверхня планетоїда, покинутий космічний корабель та інші три форми прибульця — яйце, лицехап і грудолом.

Класична квадрологія (1979-1997)

“Чужий” / Alien

Рік випуску: 1979

Режисер: Рідлі Скотт

У ролях: Сігурні Вівер, Том Скеррітт, Джон Герт, Вероніка Картрайт, Гаррі Дін Стентон. Ієн Голм, Яфет Котто, Боладжі Бадеджо

Рейтинг IMDb: 8.5

Де подивитися: MEGOGO

Тип “Чужого”: космогорорний

Знімання стартувало 5 липня 1978 року. У процесі бюджет зріс до $11 млн. Стрічка мала комерційний успіх, зібравши по світу за даними Fox $143 млн, проте відгуки тодішніх критиків були неоднозначними (так, ось такі ми дурні). Та час розставив усе на свої місця: спочатку “Чужий” отримав купу нагород, зокрема “Оскар” за Найкращі візуальні ефекти та “Сатурн” за Найкращий науково-фантастичний фільм, а в підсумку став культовою класикою.

Скотт, Ґіґер та компанія видали еталонний, насичений саспенсом та лячними образами (частина з яких має яскраво виражений сексуальний підтекст), максимально похмурий космогорор, від якого стине кров у венах.

Режисер використав золоте правило фільмів жахів, до певного часу вправно приховуючи вигляд загадкової, вороже налаштованої істоти у тінях, щоб розбурхати уяву глядача. Дуже довго у тіні вже метафоричній знаходилися ще два ключові персонажі — ворент-офіцер Еллен Ріплі, про яку на початках точно не скажеш, що вона — головна героїня історії, а також андроїд Еш, котрий лише прикидається звичайним науковцем.

Поряд з Майклом Маєрсом та іншою “останньою дівчиною” Джеймі Лі Кертіс у “Хелловіні” (1978), який вийшов на екрани буквально напередодні, ксеноморф та Сігурні Вівер утворили ще одну культову пару одвічних суперників, протистояння яких наскільки принципове, настільки ж і захопливе.

Цікаві факти:

Колега Дена О’Беннона по “Темній зірці” Джон Карпентер також згодом прославиться як автор еталонного горора про не менш страшного прибульця — у 1982 році вийде його культове “Щось” ;

О’Беннон та Рональд Шуссет доведуть справу до кінця і, не дивлячись на багаторічне виробниче пекло, таки екранізують вищезгадане оповідання Філіпа Діка, екранна версія якого постане у вигляді “Згадати все” (1990) з Арнольдом Шварценеггером у головній ролі.

“Чужі” / Aliens

Рік випуску: 1986

Режисер: Джеймс Кемерон

У ролях: Сігурні Вівер, Ленс Генріксен, Майкл Б’єн, Джанет Голдстін, Білл Пекстон, Пол Райзер, Марк Ролстон

Рейтинг IMDb: 8.4

Де подивитися: MEGOGO

Тип “Чужого”: бойовиковий

В “Брендівайн” про сиквел заговорили одразу після касового успіху першого фільму, однак Фокси обрали тактику “don’t push the horses”. Дійшло навіть до судової тяганини між двома компаніями, пов’язаними з невиплатами прибутку від оригіналу. Не сприяли зрушенню з мертвої точки і кадрові перестановки на керівних посадах Fox: одні хотіли запустити продовження, інші — не дуже.

У 1983 році позов “Брендівайна” був врегульований та, як наслідок, Fox погодилася на фінансування другої частини. До Девіда Ґайлера потрапив в руки сценарій Джеймса Кемерона “Термінатор”, і вже незабаром тоді мало кому відомий кінороб взявся за написання сиквела. Після певної паузи та чергової зміни в керівництві студії, він таки повернувся до розробки “Чужого 2”, сценарій якого розрісся до 90 сторінок. Навіть під час фільмування “Термінатора” (1984) режисер та сценарист не полишав роботу над історією про космічну тварюку. На папері вона була закінчена у лютому 1985-го і прийнята студією.

На наступному етапі Кемерона та його тодішню пасію та колегу Ґейл Енн Герд чекали нові турботи: то студія не хотіла повертати у проєкт Сігурні Вівер, то сама акторка не виказувала бажання вступити у нову битву з Чужим, аж поки не побачила сценарій. На щастя, усі розбіжності врегулювали. В проєкт вдалося залучити Майкла Б’єна, Ленса Генріксена та Білла Пекстона — усі вони перекочували сюди прямо з “Термінатора”.

Сиквел суттєво відрізнявся від свого попередника, зокрема жанрово, і це було єдино правильним рішенням, адже Кемерон пішов власним шляхом, не бажаючи паразитувати на заслугах оригіналу, як це часто трапляється сьогодні. Замість неквапливого, моторошного космогорора він запропонував динамічний та видовищний науково-фантастичний бойовик з купою ксеноморфів (пізніше постановник проверне те саме з сиквелом “Термінатора”, де саспенс і тривога поступляться місцем динаміці та масштабу).

Не праві будуть ті, хто вбачає у фільмі виключно бездумну космічну стрілялку. Окрім того, що Ріплі отримала цікаву еволюцію характеру, тонкою червоною ниткою крізь сюжет проходить тема материнства. Недарма головна героїня зустріла дівчинку Ньют, за життя і безпеку якої вона не побоялася взяти відповідальність. І недарма їй доведеться зіткнутися віч-на-віч з Королевою Чужих, котра на противагу Ріплі опікується власним потомством. Кардинально змінюється тут і роль андроїда. Ну а про те, що Кемерон вміє в першокласний екшн, мабуть, зайвий раз нагадувати не треба.

Це був касовий хіт: за оцінками Fox світові збори сягнули $157 млн при бюджеті у $18,5 млн. Як не дивно, здебільшого задоволеними лишилися і високолобі критики. Щобільше, стрічка знову відхопила оберемок номінацій на престижні кінопремії та взяла два “Оскари” в технічних категоріях. За свою роботу номінувалася на нього і Сігурні Вівер, і це стало непересічною подією з огляду на те, що академіки відзначили акторський виступ в науково-фантастичному фільмі. Саме після нього Еллен Ріплі увійшла в пантеон найкрутіших екшн-героїнь, і це у часи, коли на екранах щосили виблискували литими м’язами Шварценеггер і Сталлоне.

“Чужі” став гідним послідовником оригіналу і вважається одним з найкращих науково-фантастичних фільмів та сиквелів в історії кіно. Наразі це невмируща кінокласика.

Цікаві факти:

У фільмі «Месники: Війна нескінченності» (2018) Людина-павук і Тоні Старк надихаються поразкою Королеви Чужих, щоб нейтралізувати ворога Ебоні Мо і звільнити Доктора Стренджа;

Відомий автор фільмів-катастроф Роланд Еммеріх назвав “Чужих” одним з десяти найкращих науково-фантастичних фільмів поряд з оригіналом;

“Чужий 3” / Alien 3

Рік випуску: 1992

Режисер: Девід Фінчер

У ролях: Сігурні Вівер, Ленс Генріксен, Чарльз Даттон, Чарльз Денс, Пол Мак-Ґанн, Браян Гловер, Ральф Браун, Деніел Веб

Рейтинг IMDb: 6.4

Де подивитися: MEGOGO

Тип “Чужого”: психологічно трилерний

Звісно, з огляду на успіх сиквела, керівники студій жадали продовження бенкету. Однак те, у яку тяганину перетворилося написання сценарію, заслуговує на окремий трилер. На цьому етапі до проєкту долучалися (і вибували) батько кіберпанку Вільям Ґібсон, сценаристи Ерік Ред та Девід Туї, режисер Вінсент Ворд, вже знайомі нам Волтер Гілл та Девід Ґайлер. В якийсь момент Фокси звернулися до кліпмейкера Девіда Фінчера.

Уся ця сценарна плутанина та постійні зміни авторів призвели до того, що фільмування розгорнули взагалі без готового сценарію, вже витративши на створення картини $7 млн.

Стилістично та жанрово це була зовсім інша стрічка, яка разюче відрізнялася від обох попередників, хоча і відсилала до клаустрофобного сетингу оригіналу. Творці ступили на територію психологічного трилера, зосередившись на взаємодії людей, що було великою несподіванкою для шанувальників серії. Критики прохолодно зустріли триквел та робили акцент на сильній візуальній стороні, яка, втім, не стала рятівною.

Було очевидно, що Фінчер привніс у франшизу своє унікальне бачення (наприклад, у фільмі є сцена з точки зору саме Чужого, в той час, як в “Хижаку” цей прийом використали ще у дебютному фільмі). Як і Кемерон, він прагнув рухатися у власному напрямку, проте менш мейнстримному. І це чудово, адже серія не топталася на місці, а натомість пропонувала глядачу щось нове. Та й сама Ріплі отримала цікавий розвиток персонажа, що різко контрастував з дівчиною з милими кучерями часів “Ностромо”, та у підсумку закономірний фінал своєї історії.

Попри те, що третій фільм не мав того успіху, як перші два (згідно інформації Variety, світові збори склали $180 млн при бюджеті у $50 млн), багато глядачів досі щиро ним захоплюються. Сам Девід Фінчер публічно відрікся від свого режисерського дебюту, звинувативши студію в тому, що її втручання не дозволили режисеру втілити його задуми. Ось що сказав постановник про “Чужий 3” в інтерв’ю The Guardian:

“Мені довелося працювати над цим проєктом два роки, мене тричі звільняли, і мені доводилося боротися за кожну річ. Ніхто не ненавидів його більше за мене; і до сьогодні ніхто не ненавидить його більше за мене”.

Цікаві факти:

Джеймс Кемерон розцінив рішення вбити Бішопа, Ньют та Гікса як «ляпас» йому і шанувальникам його фільму, звинувативши студію у тому, що вона піднесла Фінчеру «великий безлад на тарілці»;

У 2004 році 20th Century Fox випустила спеціальне видання класичної квадрології на DVD. Студія прагнула залучити Девіда Фінчера, щоб той все-таки змонтував свій варіант стрічки, але режисер був невблаганний.

“Чужий: Воскресіння” / Alien: Resurrection

Рік випуску: 1997

Режисер: Жан-П’єр Жене

У ролях: Сігурні Вівер, Вайнона Райдер, Домінік Пінон, Рон Перлман, Гарі Дурдан, Майкл Вінкотт, Кіс Флауерс

Рейтинг IMDb: 6.2

Де подивитися: MEGOGO

Тип “Чужого”: постмодерністські переосмислений

Здавалося, після відносної невдачі та смерті Еллен Ріплі історія добігла свого кінця, але дзуськи. Студія найняла сценариста Джосса Відона (так-так, того самого, котрий видасть “Світляка”, а потім подасться в супергероїку) для написання нової історії, причому Фокси хотіли повернути героїню Сігурні Вівер, точніше, зробити її клона.

Згодом розпочалися пошуки режисера; в списку кандидатів лунали имена Денні Бойла, Браяна Сінґера і навіть Пітера Джексона. Зрештою відповідальність за постановку була покладена на плечі француза Жана-П’єра Жене, котрий щойно закінчив працювати над сценарієм “Амелі” і був здивований, що продюсери вирішили доїти Королеву Чужих і далі.

Якщо третя частина формально перегукувалася з неквапливістю та клаустофобією оригіналу, то четверта тяжіє до кемеронівської бойовиковості, тільки тепер у кадрі розгулюють войовничі космічні пірати. Втім, багатьом тон оповідання Жене та ігри зі змішуванням ДНК Чужого і Ріпліканта було важко сприйняти (а комусь, навпаки, зайшов цей нестандартний підхід). До того ж глядач вже добряче пересетився ксеноморфами, і попри намагання творців кожного разу змінювати жанр та пропонувати щось інше, “Воскресіння” отримало змішані відгуки критиків та не було успішним в прокаті з огляду на збільшений до $70 млн бюджет.

Коли Жан-П’єр Жене переглядав стрічку на честь 25-річчя її виходу, то хвилювався, що вона йому не сподобається. Але ні, французький кінороб залишився цілком задоволений результатом. Промовистою виглядає його фраза, адресована усім недоброзичливцям і хейтерам:

“Тим, кому це не подобається, я можу сказати f*ck you!”.

Цікаві факти:

Початковий дизайн гібрида людини і прибульця включав в себе суміш жіночих і чоловічих статевих органів, які були видалені під час постпродакшену;

Сігурні Вівер хотіла зробити кадр з вкиданням баскетбольного м’яча у кошик реалістичним і наполягла на тому, щоб виконати його самостійно. Після місяця тренувань їй це вдалося з першого дубля.

Кросовер з “Хижаком” (2004-2007)

“Чужий проти Хижака” / AVP: Alien vs. Predator

Рік випуску: 2004

Режисер: Пол В.С. Андерсон

У ролях: Санаа Латан, Ленс Генріксен, Рауль Бова, Юен Бремнер, Колін Селмон, Томмі Фленаган

Рейтинг IMDb: 5.7

Де подивитися: MEGOGO

Тип “Чужого”: проти Хижака

Хоча Джосс Відон займався написанням сценарію для “Чужого 5”, події якого мали відбуватися на Землі, а в якийсь момент над концепцією продовження встиг попрацювати і Джеймс Кемерон, їхнім задумам не судилося втілитися у життя. Натомість студія дала зелене світло на кросовер “Чужий проти Хижака”, зокрема продюсеру Джону Девісу сподобалися ідеї Пола В.С. Андерсона, за плечима якого були успішні екранізації відеоігор “Смертельна битва” (1995) та “Оселя зла” (2002), а також, що важливо, космогорор “Крізь обрій” (1997).

Андерсон надихався однойменною серією коміксів видавництва Dark Horse, роботами швейцарського письменника Еріха фон Денікена, повістю “У горах божевілля Г.Ф. Лавкрафта та ацтекською міфологією. Підігрівав цікавість публіки до задуму і череп Чужого, що промайнув в “Хижаку 2” (1990) як один з трофеїв яутжа. Роком раніше на екрани вийшов ще один амбітний кросовер з двома іконами слешера “Фредді проти Джейсона”, і попри гнівні відгуки критиків фільм непогано виступив у прокаті.

Однак “Чужий проти Хижака” не міг похизуватися навіть такими здобутками: рецензії оглядачів були ще більш гнівними, а касові збори відносно бюджету куди скромнішими. Кросовер навіть відхопив номінацію на “Золоту малину” в категорії Найгірший рімейк або сиквел.

Зустріч на екрані двох культових монстрів припускала справжнє свято для шанувальників обох франшиз (зізнавайтесь, за кого вболівали ви), але в Андерсона не вийшло виправдати очікування фанатів. Не додавав приводів для радощів і дитячий рейтинг PG-13. Слоган стрічки “Неважливо хто виграє. Ми програємо” не збрехав — глядач направду лишився у програші.

Справедливості заради, є у фільмі Андерсона і ефектні сцени, здатні скрасити загальне враження від побаченого. І в окремі моменти це дійсно вартісне кіно, а в порівнянні з тим, що буде далі — ледь не шедевр.

Цікаві факти:

За словами Пола В.С. Андерсона Арнольд Шварценеггер був готовий повторити свою роль Датча з «Хижака» в камео за умови, що він програє вибори на пост губернатора Каліфорнії. Але, як відомо, Залізний Арні тоді переміг. Щобільше, він засвітитися в короткій сцені в іншому фільмі — пригодницькому екшені “Навколо світу за 80 днів”, що вийшов за кілька місяців до прем’єри AvP;

Заради можливості звести на полі бою культових прибульців режисер відмовився від постановки “Оселі зла: Апокаліпсис”, що в українському прокаті прем’єрувалася буквально кількома тижнями пізніше за “Чужого проти Хижака”.

“Чужі проти Хижака: Реквієм” / AVPR: Aliens vs Predator – Requiem

Рік випуску: 2007

Режисери: Ґреґ та Колін Штрауси

У ролях: Стівен Паскуаль, Рейко Айлсворс, Джон Ортіс, Джонні Льюїс, Аріель Гейд, Крістен Гаґер, Сем Треммелл

Рейтинг IMDb: 4.6

Де подивитися: MEGOGO

Тип “Чужого”: суміш бульдога з носорогом

За постановку сиквела взялися автори рекламних роликів, клімейкери та керівники компанії з виробництва спецефектів Hydraulx брати Штраус. Вони подавали ідею Фоксам ще до першого фільму, але тоді не склалося. Краще б не склалося і зараз: “Реквієм” справедливо отримав нищівну пресу та дві номінації на “Золоту малину”. Не допомогло навіть повернення рейтингу R. Беззаперечно, це найгірша повнометражна картина з усіх, де фігурували Чужий або Хижак.

У прокаті справи йшли трохи краще, проте було очевидно, що босам студії час припиняти довіряти дорогих серцю фанатів кіномонстрів абикому. Як і втручатися в кінопроцес та кардинально впливати на нього.

Цікаві факти:

Під час роботи над фільмом брати Штраус висловили плани щодо продовження, та з таким прийомом їхнього фільму про це було годі й мріяти. Хоча торік режисер “Ромула” Феде Альварес заявив виданню Deadline, що він готовий попрацювати над третім раундом протистояння, об’єднавши зусилля з Деном Трахтенбергом, котрий наразі курує франшизу про Хижака;

Саме в цьому фільмі нам вперше показують планету Хижака.

Повернення Рідлі Скотта (2012-2017)

“Прометей” / Prometheus

Рік випуску: 2012

Режисер: Рідлі Скотт

У ролях: Нумі Рапас, Майкл Фассбендер, Шарліз Терон, Ідріс Ельба, Лоґан Маршалл-Ґрін, Ґай Пірс, Рейф Сполл, Шон Гарріс

Рейтинг IMDb: 7.1

Де подивитися: MEGOGO

Тип “Чужого”: філософський

Рідлі Скотт давно хотів створити історію, яка передувала подіям першого фільму та пояснювала походження не тільки Чужого, але й Інженерів. До сценарної роботи долучився Джон Спейтс, пізніше його замінив Деймон Лінделоф. Попри те, що дія формально відбувалася у всесвіті Чужого, Скотт та Лінделоф видали кіно зовсім іншого штибу, в багатьох аспектах вельми далеке від того, що відбувалося у франшизі раніше.

Скотт зізнавався, що “під час творчого процесу виник окремий всесвіт з власною міфологією”, тож сам ксеноморф виявився зайвим на цій вечірці (замість нього в кадрі є кілька нових почвар). До того ж батько-засновник франшизи наситив дійство релігійними, філософськими та екзистенційними підтекстами, запакувавши все це в обгортку коштовного розважального блокбастера з першокласним акторським складом.

Багато глядачів виявилися елементарно не готовими до такого підходу і до різкої зміни вектора розвитку франшизи. При цьому ідейно “Прометей” виглядав досить привабливим та цікавим фільмом, однак реалізація викликала чимало питань. Тепер ми знаємо чому — згідно з торішнім інтерв’ю Рідлі Скотта виданню Deadline, причина недопрацювань криється у тому, що режисер та причетні до проєкту люди не були достатньо зосереджені на своїй роботі. Зокрема англійський кінороб посилався на тодішній напружений графік, що завадив йому приділити більше уваги “Прометею”.

“Я спілкувався з чудовим сценаристом Деймоном Лінделофом, і ми реконструювали воскресіння епохи з «Прометеєм» і те, як він еволюціонував із «Чужого». Але на той час ми заснули за кермом. Радники, яких, чесно кажучи, вже немає зі мною, спали за кермом. І я частково звинувачую у провалі себе” — заявив Скотт.

Не дивлячись на суперечливі відгуки багатьох глядачів, наразі “Прометей” має пристойну оцінку від критиків, та й в прокаті він виступив нормально, тож провалом цей науково-фантастичний блокбастер назвати аж ніяк не можна. Хоча й беззаперечним успіхом теж.

Цікаві факти:

У початковій сцені, де був показаний Інженер, котрий жертвує собою заради створення нового життя на планеті, був зафільмований водоспад Деттіфосс, що розташований в Ісландії та вважається найпотужнішим водоспадом у Європі;

Імена усіх показаних на цей момент андроїдів йдуть в алфавітному порядку: спочатку був Ash, потім — Bishop; за ним — Call, а далі у «Прометеї» фігурував David.

“Чужий: Заповіт” / Alien: Covenant

Рік випуску: 2017

Режисер: Рідлі Скотт

У ролях: Майкл Фассбендер, Кетрін Вотерсон, Біллі Крудап, Денні Макбрайд, Деміан Бішір, Кармен Іджого

Рейтинг IMDb: 6,4

Де подивитися: MEGOGO

Тип “Чужого”: дурнуватий

У 2015 році свою готовність продовжити історію Чужого висловив Ніл Блумкамп. Він поділився з аудиторією кількома концепт-артами, у планах було створити сюжет, події якого мали відбуватися після “Чужих” Кемерона. У проєкті була зацікавлена і Сігурні Вівер, однак студія зробила ставку на заплановані приквели Рідлі Скотта. І мабуть, даремно.

А от сера Рідлі було вже не спинити — в якийсь момент він хотів повністю відмовитися від ксеноморфів. Та з огляду на досвід “Прометея” космічну почвару таки повернули у стрій. Сценарієм зайнявся Джон Лоґан, який раніше вже працював зі Скоттом над “Гладіатором” (2000). Він зауважував, що намагався об’єднати горор-елементи “Чужого” з більш глибокими філософськими темами “Прометея”. Усі ці компроміси та намагання поєднати непоєднуване призвели до катастрофи.

В “Заповіті” чітко простежується намагання творців запхнути в історію про чергове протистояння відверто недолугих бовванців з ксеноморфом біблійно-філософську притчу, та уживаються ці складники напрочуд поганенько. Зрештою, тут розповідається про що завгодно, окрім Чужого, який тепер постає перед глядачем не зловісною істотою, готовою кинутися на тебе з-за рогу, а жалюгідною маріонеткою. Не лякає космічний монстр ще й через те, що дійство додало в масштабах, тож і небезпека в тісних темних коридорах покинула чат.

Замість того, щоб дивуватися величі Чужого, нам пропонують насолодитися величчю Майкла Фассбендера — багатозначна натхненна гра на сопілці стане апогеєм псевдоінтелектуальної наруги над одним з найвеличніших кіномонстрів в історії. Зрозуміло, що Рідлі Скотту було нецікаво фільмувати звичайний жахастик про кислотну тварюку та нову безстрашну воїтельку, та, на жаль, бажання надати серії глибини завели творців кудись не туди. На тлі змістовного безладу не справляє враження і новий вид Чужого — неоморф.

Критики стрічку і сварили, і хвалили, а от з точки зору касових зборів це був провал — при бюджеті близько $100-110 млн вдалося зібрати лише $240 млн, чого недостатньо, щоб окупитися.

Цікаві факти:

Кетрін Вотерсон та Майкл Фассбендер возз’єдналися на знімальному майданчику після спільної участі в біографічній драмі “Стів Джобс” (2015);

Основне фільмування відбувалося у Мілфордській затоці, розташованій у новозеландському Національному парку “Фіордленд”.

Новітні проєкти (з 2024)

“Чужий: Ромул” / Alien: Romulus

Рік випуску: 2024

Режисер: Феде Альварес

У ролях: Кейлі Спейні, Девід Джонссон, Арчі Рено, Ізабела Мерсед, Спайк Фірн

Рейтинг IMDb: 7.1

Де подивитися: MEGOGO

Тип “Чужого”: автентичний

У 2019-му Фоксів придбала Walt Disney Company, після чого було оголошено про розробку нових проєктів у всесвіті “Чужого”. Першим з них став “Чужий: Ромул”, автори якого зробили ставку на повернення до витоків у дусі оригінального фільму з численними відсиланнями до, здається, усіх попередників (хоча і з відвертими перегинами на кшталт крінжового андроїда тієї ж моделі, що й Еш). Такий підхід апріорі веде до вторинності, але масовий глядач, попри низку явних недоліків, прийняв правила гри.

Відтак “Ромул” можна вважати беззаперечним успіхом, хто б як до нього не ставився: критики сприйняли кіно позитивно, грошей воно заробило достатньо, поступившись за зборами лише “Прометею” (але і витративши значно менше), а це ключові показники для сьогоднішнього кінобізнесу. В цьому контексті дозволю собі процитувати свою ж рецензію, коли інформації про бокс-офіс ще не було:

“Як космогорор стрічка працює на повну. Як свіжий погляд на франшизу — затія вкрай сумнівна. Тож якщо ви готові до чергових побігеньок темними тісними коридорами — приємного перегляду. Якщо ж ні — за умови касового успіху в Голлівуді ваш крик все одно ніхто не почує”.

Цікаві факти:

Оглядачка The Guardian Венді Айд поставила фільму 4 зірки з 5, однак різко розкритикувала використання цифрової копії померлого Ієна Голма, назвавши затію “огидною, експлуататорською, неповажною і непотрібною”;

У червні Феде Альварес заявив , що препродакшн сиквела йде повним ходом, а знімання має розпочатися в жовтні.

“Чужий: Земля” / Alien: Earth

Рік випуску: 2025

Шоуранер: Ной Гоулі

У ролях: Сідні Чендлер, Алекс Лотер, Семюел Бленкін, Ессі Девіс, Адарш Гурав, Кіт Янг, Тімоті Оліфант

Тип “Чужого”: поки що невідомий

Відправити ксеноморфа на Землю планував ще Джосс Відон після “Воскресіння”, та реалізувати цей задум вирішили лише зараз (хай він там вже і побував у кросовері). Події відбуватимуться за два роки до оригінального “Чужого”. Шоуранер Ной Гоулі відзначав, що серіал тяжітиме до стилю та міфології саме першого фільму, а не філософічності скоттівських приквелів. Також повідомлялося, що нам покажуть нових істот та різні типи штучних людей, адже глядач скучив за ефектом новизни.

За словами президентки FX Entertainment Джини Баліан, масштаб виробництва «Чужого: Земля» значно перевершив продакшн хітового «Сьоґуна», бюджет якого склав $250 млн. Це справді вражає. Додає приводів для оптимізму і найвищий рейтинг у франшизі з часів “Чужих” Кемерона — на момент написання статті він становив 91% “свіжості” на Rotten Tomatoes на основі 44 рецензій.

Цікаві факти:

Фільмування відкладалося у березні 2022 року через пандемію коронавірусу та призупинялося у кінці серпня 2023-го через cтрайк SAG-AFTRA;

У сетингу серіалу існуватиме три типи штучних людей — кіборги, синтети і гібриди. Останні вперше з’являться на екрані і становитимуть синтетичне тіло з людською свідомістю.

Висновки

Сказати, що “Чужий” є культовою серією фільмів, що завоювала мільйони шанувальників по всьому світу — це нічого не сказати. Це великий і складний всесвіт, котрий не обмежується лише фільмами, адже бренд існує як медіафраншиза, куди входять романи, комікси, відеоігри, а також низка короткометражок та анімаційний вебсеріал “Чужий: Ізоляція”, сюжет якого заснований на однойменній відеогрі 2014 року (нею, до речі, надихалися і творці “Ромула). Не кажучи про те, що частина фільмів має розширені та/або режисерські версії.

Серія переживала як злети, так і болючі падіння, але це абсолютно нормальний процес для будь-якого довготривалого проєкту, а “Чужому”, нагадаємо, цього року виповнилося 46 років. Нещодавно сер Рідлі Скотт оголосив про те, що покидає своє дітище:

“Там, де франшиза зараз, я думаю, що зробив достатньо. І просто сподіваюся, що вона триватиме далі” — зауважив режисер в інтерв’ю ScreenRant. Хтозна, можливо це і на краще.

Хай там як, а історія Чужого дійсно триває далі. І ніхто з нової хвилі кіноробів не зможе забрати у нас найкращих представників серії, що стали не тільки визнаною класикою світового кіно, але й подарували нам одного з найвидатніших кіномонстрів та одну з найкрутіших протагоністок, що визначила образ екшн-героїні на десятиліття вперед.

Можливо, вам закортіло поскаржитися у коментарях на те, що у статті жодного разу не була згадана горезвісна корпорація Weyland-Yutani, але вчасно виправляюся — це повноцінний місцевий антагоніст. А може щось важливе тут дійсно було упущене, адже у цьому багатющому всесвіті надзвичайно легко проґавити якусь деталь — напишіть про це в коментарях. І не забудьте вказати, за що ви полюбили цю в усіх сенсах монструозну кінофраншизу.