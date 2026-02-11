Роуглайк Mewgenics окупився через 3 години після релізу в Steam

Mewgenics

Роуглайк Mewgenics, який вийшов 10 лютого, окупився всього через три години після релізу. Гра пережила скасування, перезапуск і сім років активної розробки — і не дарма.





За перші години в Steam вона розлетілася на понад 152 000 копій. Для порівняння, інший проєкт The Binding of Isaac: Rebirth (2014 рік) від того самого розробника Edmund McMillen продався тиражем приблизно 40 000 копій. Нова гра, попри пекельну розробку, стартувала більш ніж втричі швидше.

За даними SteamDB, на старті піковий онлайн сягнув 65 893 гравців, після чого цифра продовжила зростати. На момент написання новини в неї одночасно грають 38 232 людей. Mewgenics має “виключно схвальний” рейтинг — 96% на основі 4 452 відгуків.

“І ми повернули наш бюджет на розробку через 3 години. Дякую всім. Поки що це значно перевершує очікування. Це найбільший запуск, ніж будь-яке з доповнень Isaac, і минуло лише кілька годин”, — подякував один з розробників Тайлер Глейел.

Навколо чого такий галас?

Mewgenics — це покроковий і тактичний roguelike, де потрібно створити найбільшу котячу армію. Гравці розводять мутантів-котів, яких потім відправляють у підземелля. У бою коти освоюють ролі мага, танка, бійця та інших класів, а після повернення їхні здібності комбінуються та передаються наступним поколінням. Система прогресу має понад тисячу унікальних здібностей (по 75 для кожного класу), 900 предметів і нескінченні варіації взаємодії з оточенням. Проєкт анонсували у 2012 році, через чотири роки скасували, а у 2018-му перезапустили. Спочатку Mewgenics задумувався як продовження Super Meat Boy, але Team Meat закрила розробку. Після чого до проєкту окремо повернутися Макміллен (The Binding of Isaac, Super Meat Boy) та Глейл (Closure, The End Is Nigh).

До 24 лютого Mewgenics коштує ₴540, після чого повернеться до базової вартості ₴600.

Джерело: Games Radar, Game Rant