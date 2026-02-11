tradfi
Новини Ігри 11.02.2026 comment views icon

Роуглайк Mewgenics окупився через 3 години після релізу в Steam

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Роуглайк Mewgenics окупився через 3 години після релізу в Steam
Mewgenics

Роуглайк Mewgenics, який вийшов 10 лютого, окупився всього через три години після релізу. Гра пережила скасування, перезапуск і сім років активної розробки — і не дарма.


За перші години в Steam вона розлетілася на понад 152 000 копій. Для порівняння, інший проєкт The Binding of Isaac: Rebirth (2014 рік) від того самого розробника Edmund McMillen продався тиражем приблизно 40 000 копій. Нова гра, попри пекельну розробку, стартувала більш ніж втричі швидше.

За даними SteamDB, на старті піковий онлайн сягнув 65 893 гравців, після чого цифра продовжила зростати. На момент написання новини в неї одночасно грають 38 232 людей. Mewgenics має “виключно схвальний” рейтинг — 96% на основі 4 452 відгуків.

“І ми повернули наш бюджет на розробку через 3 години. Дякую всім. Поки що це значно перевершує очікування. Це найбільший запуск, ніж будь-яке з доповнень Isaac, і минуло лише кілька годин”, — подякував один з розробників Тайлер Глейел.

Роуглайк Mewgenics окупився через 3 години після релізу в Steam
Дані SteamDB по Mewgenics

Навколо чого такий галас?

Mewgenics — це покроковий і тактичний roguelike, де потрібно створити найбільшу котячу армію. Гравці розводять мутантів-котів, яких потім відправляють у підземелля. У бою коти освоюють ролі мага, танка, бійця та інших класів, а після повернення їхні здібності комбінуються та передаються наступним поколінням. Система прогресу має понад тисячу унікальних здібностей (по 75 для кожного класу), 900 предметів і нескінченні варіації взаємодії з оточенням.

Роуглайк Mewgenics окупився через 3 години після релізу в SteamРоуглайк Mewgenics окупився через 3 години після релізу в SteamРоуглайк Mewgenics окупився через 3 години після релізу в SteamРоуглайк Mewgenics окупився через 3 години після релізу в SteamРоуглайк Mewgenics окупився через 3 години після релізу в SteamРоуглайк Mewgenics окупився через 3 години після релізу в SteamРоуглайк Mewgenics окупився через 3 години після релізу в Steam

Проєкт анонсували у 2012 році, через чотири роки скасували, а у 2018-му перезапустили. Спочатку Mewgenics задумувався як продовження Super Meat Boy, але Team Meat закрила розробку. Після чого до проєкту окремо повернутися Макміллен (The Binding of Isaac, Super Meat Boy) та Глейл (Closure, The End Is Nigh).


До 24 лютого Mewgenics коштує ₴540, після чого повернеться до базової вартості ₴600.

Джерело: Games Radar, Game Rant

Популярні новини

arrow left
arrow right
Другий сезон "Фолаут" подвоїв популярність ігор Bethesda у Steam
Larian вперше розкрила офіційні продажі Baldur's Gate 3 — понад 20 млн копій
Спілка "Ідіома" випустила українізатор Batman: Arkham Origins та всіх DLC
В GOG безплатно віддають оригінальну трилогію Alone in the Dark
Unreal Engine 5.7 йде у правильному напрямку — тест показав на 25% кращу продуктивність
Рон Перлман отримав "$40 і сендвіч" за озвучку першої Fallout
Геймер виявив баг на "нескінченні" гроші в магазинах GameStop з оновленням Switch 2
Ветерани Diablo 1 і 2 анонсували Darkhaven — ізометричну екшн-RPG у сетингу темного фентезі
В Clair Obscur: Expedition 33 забрали звання "Гри року" через використання ШІ
Творці Resident Evil: Survival Unit регулювали "страх" гри за мозковими хвилями геймерів
Intel готує процесори Core G3 на Panther Lake для портативних консолей: до 14 ядер CPU та 12 ядер GPU Xe3
В Resident Evil Requiem додали 100 видів зомбі з унікальною поведінкою
Steam Machine буде дорогою: ритейлери “засвітили” ціну
Актор Зоро з серіалу "Ван Піс" обійшов 350+ гравців на турнірі з карткової One Piece
“Війна ніколи не змінюється”: Рон Перлман повернувся в “Фолаут”
"Зустрів прекрасну жінку": довгоочікуваний інді-хіт All Living Things відклали, бо розробник закохався
Baldur's Gate 3 очима Астаріона: Ніл Ньюбон завершив 2-річне проходження гри і поділився відгуком
Автори Disco Elysium писали настільки багато тексту, що зламали софт діалогів
Офіційно: Dead Island 3 вийде у 2028 році, над грою вже працюють "всі розробники" студії
Windows Central: Xbox скасувала персональні підсумки року для гравців через брак грошей
Epic Games Store безплатно віддає готичну метроїдванію від творця Castlevania
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати