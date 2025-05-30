S.T.A.L.K.E.R. 2 отримала патч 1.4.2 — мутанти більше не тремтять, а Шрам не застрягає в анімації

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl отримала патч 1.4.2., де покращили стабільність гри і випустили фікси ключових місій.
Найпомітніше — це зниження бронебійності набоїв калібру 9×18. Тепер такі набої менше шкодитимуть броньованим противникам. Окрім цього, GSC Game World прибрала баг із геймпадом: коли частота кадрів була низькою, чутливість руху камери ставала надто млявою. Тепер усе має працювати плавніше.
Також патч виправляє кілька дивних і дратівливих багів. Наприклад, мутанти більше не тремтять і не сіпаються хаотично, коли помічають загрозу. А ще предмети більше не дублюються в панелі швидкого доступу й не відображаються в інвентарі, якщо їх насправді там немає.
Щодо сюжетних місій, то згадуємо, як раніше гравці могли не запустити діалог із персонажем Стрілець у місії «Небезпечні зв’язки», якщо не знищували всю Варту. Через це не починалося наступне завдання, тож помилку прибрали.
Серед інших сюжетних виправлень:
- Шрам більше не застрягає в анімації після смерті в бою з босом у місії «Останні приготування».
- Саня Очерет більше не влаштовує перестрілки зі своїми ж напарниками в місії «Рубіж».
- В «Останньому ривку» тепер точно відкриваються двері до підземного тунелю Дуги — раніше вони могли лишитися зачиненими у збереженні.
Перед версією 1.4.2 вийшов великий патч 1.4.0, що лагодив сюжетні баги, покращував A-Life і NPC. Зокрема розробники прибрали можливість потрапляти в Зону раніше часу через цистерну. А версія 1.4.1 додала покращену сумісність із модами. Тим часом GSC Game World готує до випуску офіційний модифікаційний SDK для S.T.A.L.K.E.R. 2 і трилогії Legends of the Zone. Спершу буде бета-версія, яку вже зараз тестують досвідчені модери в закритому режимі.
Трилогія S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Enhanced Edition отримала патч 1.0.2. — фіксить графіку та керування на ПК
Джерело: Steam GSC Game World
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