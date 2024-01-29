Samsung для китайського ринку замінюватиме штучний інтелект Google на Baidu в лінійці в Galaxy S24

Samsung використовуватиме бота Ernie Bot від Baidu в новій серії смартфонів Galaxy S24 в Китаї. Принаймні в тих функціях, де використовується штучний інтелект від Google, а не фірмовий Galaxy AI.

Південнокорейський виробник позиціонує в Китаї свою останню лінійку телефонів як першу з хвилі смартфонів зі штучним інтелектом, а інструменти штучного інтелекту Baidu допоможуть з узагальненням, організацією та перекладом тексту, передає Bloomberg. Компанія також забезпечить внутрішню підтримку функції Samsung Circle to Search (коло пошуку), якою на інших ринках займається Google.

Програмне забезпечення Android від Google є основою для більшості смартфонів у Китаї, але додаткові мобільні сервіси та магазин застосунків компанії недоступні, що змушує місцеві компанії заповнювати прогалини альтернативами, як-от WeChat від Tencent. Для Baidu угода з Samsung знаменує собою перехід на ШІ Ernie, одну з перших вдалих спроб створити китайського конкурента ChatGPT від OpenAI.

За останні роки частка Samsung на найбільшому у світі ринку смартфонів знизилася до 1-2%, її витіснили Apple і місцеві бренди, як-от Xiaomi та Huawei. Демонстрація Ernie на видному місці може сподобатися мільйонам потенційних користувачів.

Рішення Samsung використовувати модель штучного інтелекту Ernie для своєї майбутньої моделі смартфона Galaxy 24 на базі штучного інтелекту в Китаї є підтвердженням позиції Baidu як провідного китайського гравця в галузі штучного інтелекту. Хоча це позитивно впливає на настрої, ми не очікуємо істотної фінансової вигоди для Baidu, враховуючи крах колись лідируючої частки Samsung на ринку телефонів в Китаї. Ми залишаємося обережними щодо перспектив Baidu в галузі ШІ і очікуємо, що Tencent, Alibaba і Huawei вийдуть переможцями в довгостроковій перспективі в китайському секторі ШІ. — Роберт Леа, аналітик.

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