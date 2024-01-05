Samsung Exynos 2400 близький до Snapdragon 8 Gen 3 у тестах Geekbench

Очікується, що Galaxy S24 Ultra матиме виключно Snapdragon 8 Gen 3, тоді як Galaxy S24 і S24+ використовувати Exynos 2400 використовуватиме в більшості регіонів. Перші результати бенчмарків показували, що чип Qualcomm швидший за процесор Samsung.

Однак нові результати Geekbench демонструє, що Exynos скорочує розрив. Порівняння Galaxy S24+ з Exynos 2400 та Galaxy S24 Ultra з Snapdragon 8 Gen 3 у конфігурації з 8 ГБ оперативної пам’яті:

Та в конфігурації з 12 ГБ ОЗП:

Snapdragon все ще утримує лідерство, але воно менше, ніж раніше, як в одноядерних, так і в багатоядерних тестах. Різниця скоротилася з 8%/4% до 5%/3% в одноядерних і багатоядерних тестах, передає GSMArena.

На цей час теплові показники та ефективність набагато важливіші. Чи можуть ці два чіпи підтримувати свою продуктивність? Скільки енергії вони використовують на повній потужності?

Час дізнатися це майже настав. Galaxy S24 буде представлено 17 січня на церемонії Unpacked в Сан-Хосе біля Сан-Франциско.