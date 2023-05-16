Samsung підписала угоду на покупку OLED-панелей для телевізорів у LG Display

За даними Reuters, Samsung підписала контракт на закупівлю телевізійних OLED-панелей в LG. Повідомляється, що LG Display поставить Samsung високоякісні 77- та 83-дюймові OLED-панелі. Ця угода допоможе LG отримати прибуток в умовах жорсткої конкуренції на ринку РК-панелей із боку китайських компаній.

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Це вперше, коли Samsung купує OLED-панелі у свого південнокорейського конкурента після багатьох років чуток про подібні угоди. Це також визнання власного прорахунку після того, як Samsung припинила виробництво OLED-телевізорів у 2015 році, пославшись на високу вартість панелей та неготовність ринку до таких високоякісних телевізорів. Samsung просувала свої дешевші та менш якісні телевізори QLED (різновид LED LCD), але моделі OLED домінували на преміальному ринку. Samsung нещодавно повернулася до OLED, випустивши минулого року свій перший QD-OLED-телевізор.

За даними обізнаних джерел, у 2024 році LG Display продасть компанії Samsung 2 млн OLED панелей. У 2025 році цей показник зросте до 3 млн, а у 2026 році – до 5 млн панелей.

До поточного моменту LG захопила понад 50% ринку OLED-телевізорів, Sony – 26%, а Samsung – всього 6%. Хоча Samsung домінує на світовому ринку телевізорів 17 років поспіль, вона стикається з жорсткою конкуренцією з боку китайських виробників з дешевшими РК-телевізорами. Тепер компанія бачить можливість отримання (втраченого раніше) високого прибутку з великими OLED-телевізорами.

Ця угода має піти на користь як LG, і Samsung. У недавньому фінансовому квартальному звіті LG Display визнала «млявий попит» на телевізори й нижчі, ніж очікувалося, продажі OLED-панелей. Водночас у Samsung Electronics справи теж йдуть не найкращим чином. Компанія пережила ще один жахливий квартал через зниження попиту на напівпровідники та скорочення виробництва чипів пам’яті. В результаті цієї угоди обидві компанії сподіваються покращити свої фінансові показники.

Джерело: The Verge