Samsung та ASML інвестують $760 млн у завод з виробництва мікросхем у Південній Кореї

Голландський виробник обладнання для виробництва мікросхем ASML спільно з Samsung Electronics інвестує 1 трлн південнокорейських вон ($760 млн) у будівництво заводу з розробки передових технологій створення напівпровідників у Південній Кореї.

Ця заява була зроблена під час чотириденного візиту президента Південної Кореї Юна Сук-Йола до Нідерландів, метою якого є створення «напівпровідникового альянсу» між двома країнами, передає CNBC. ASML є єдиним у світі виробником літографічних верстатів для ультрафіолетового друку, необхідних для виготовлення найсучасніших мікросхем, таких як ті, що використовуються в останніх моделях Apple iPhone, які виробляються тайванською компанією TSMC.

Samsung є найбільшим у світі виробником мікросхем динамічної пам’яті з довільним доступом, які використовуються у споживчих пристроях, таких як смартфони та комп’ютери. Південнокорейські виробники мікросхем покладаються на машини ASML, щоб виробляти швидші та ефективніші мікросхеми, ніж конкуренти.

У вівторок Юн відвідав штаб-квартиру ASML разом з королем Нідерландів Віллемом-Олександром і оглянув виробничий майданчик з виробництва електромобілів нового покоління. Він сказав, що цей візит до Нідерландів допоможе обом країнам «створити добре організовану інституційну структуру, яка інтенсивно працюватиме над глобальними ланцюгами постачання напівпровідників», навіть якщо напівпровідники стають стратегічними активами, а геополітичні ризики, пов’язані з глобальними ланцюгами постачання, зростають.