SBUDNIC: студенти Браунського університету створили кубсат з CPU за $20, 48 батарейками АА та 3D-вітрилом, яке допоможе апарату швидше зійти з орбіти

Студенти та викладачі Браунського університету створили проєкт SBUDNIC (абревіатура імен учасників та згадка про радянський «Супутник-1»), який покликаний зменшити витрати на створення супутників та кількість космічного сміття на орбіті.

Апарат має розміри приблизно 10x10x34,05 см та забезпечує зображення низької роздільної здатності з орбіти. Загальний бюджет проєкту — близько $10 000, а необхідні для супутника компоненти можна знайти у звичайному будівельному магазині. Супутник розроблений у співпраці з Інститутом забруднення атмосфери Національної дослідницької ради та за підтримки італійської аерокосмічної компанії D-Orbit, AMSAT-Італія, Римського університету La Sapienza та консорціуму космічних грантів NASA в Род-Айленді.

Процесор, який керує супутником — це Arduino Nano BLE за $20. Загалом уся система управління, включно з CPU та материнською платою обійдеться у $175. Спеціальне радіодоповнення забезпечує зв’язок, а 48 батарейок АА — живлення. Висоту контролює вітрило, надруковане на 3D-принтері, яке забезпечить швидкий та легкий вихід супутника з орбіти, аби він не перетворився на космічне сміття.

Інженери проєкту підрахували, що більшість супутників навіть після завершення роботи залишаються на орбіті ще десятиліттями, збільшуючи кількість космічного сміття — SBUDNIC, який був запущений на ракеті SpaceX Falcon 9 у травні минулого року, вийде з орбіти протягом наступних 5 років.

Після розгортання на висоті приблизно 520 кілометрів — значно вище орбіти Міжнародної космічної станції — вітрило SBUDNIC розкрилося, як парасолька, і, згідно з початковими даними, допомагає швидше штовхати супутник назад на Землю.

«У даних відстеження можна помітити, що ми знаходимося помітно нижче за інші супутники й прискорюємося від них», — кажуть дослідники.

За даними NASA станом на травень 2021 року датчики глобальної мережі космічного спостереження (SSN) Міністерства оборони США відстежують понад 27 000 фрагментів орбітального сміття, однак його загальна кількість значно більша — деякі уламки надто маленькі і їх важко зафіксувати. Швидкість руху сміття, як і швидкість космічних апаратів надзвичайно висока (приблизно 25 300 км/год на низькій навколоземній орбіті), тож зіткнення навіть з крихітним шматочком може створити великі проблеми для супутників чи космічних кораблів.

Це вже другий кубсат, розроблений і побудований студентами Брауна, який був відправлений на орбіту за останні роки. Попередній супутник під назвою EQUiSat, здійснив 14 000 обертів навколо Землі, перш ніж завершити свою місію та згоріти після повторного входу в атмосферу наприкінці 2020 року.

Джерело: Brown