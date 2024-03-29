Сер Крістофер Нолан: режисер «Оппенгеймера» отримає лицарський титул за заслуги в кіно

Після тріумфу «Оппенгеймера» на цьогорічному «Оскарі» британський король Карл III затвердив для Крістофера Нолана лицарське звання. Дружина режисера, продюсерка Емма Томас, буде посвячена в дами, пише Variety.

Керівник Netflix Тед Сарандос тим часом буде відзначений званням Командора Ордена Британської імперії за заслуги в креативних індустріях — однією з найвищих нагород, які можуть бути присуджені у Великій Британії (ця відзнака є й у Нолана ще з 2019 року). Традиційно нагороди вручає особисто старший член королівської родини під час церемонії інвеститури.

Крістофер Нолан отримав свій перший «Оскар» за режисуру байопіка, присвяченого творцю першої атомної бомби Роберту Оппенгеймеру. Загалом «Оппенгеймер» отримав 13 номінацій і виборов 7 нагород включно зі званням найкращого фільму.

До цього Нолан був номінований 8 разів у різних категоріях — за фільми «Пам’ятай» та «Дюнкерк» зокрема. У співпраці з дружиною-продюсеркою він випустив усі основні фільми — «Початок», «Інтерстеллар», «Темний лицар», «Бетмен: Початок» і «Тенет». Вони також заснували та керують своєю продюсерською компанією Syncopy.

Раніше стало відомо, що режисер заробив на «Оппенгеймері» $100 млн.

Сарандос приєднався до Netflix у 2000 році й з того часу відповідав за роботу з контентом, запустивши зокрема серіал «Корона», який отримав премію «Еммі». У 2020 році він був призначений співголовуючим виконавчим директором, розділивши цю посаду з Грегом Пітерсом, який раніше був операційним директором і директором із продуктів.

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