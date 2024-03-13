Variety: Крістофер Нолан заробив на «Оппенгеймері» $100 млн — режисер отримав бонуси за перемоги на «Оскарі»

Кінцевий гонорар режисера включає зарплату, премії, процент від касових зборів та бонус за нагороди на «Оскарі-2024».

Як зазначає Variety з посиланням на власні джерела, кінцевий заробіток Крістофера Нолана за «Оппенгеймера» наблизився до $100 млн.

Цікаво, що бюджет самого фільму також склав $100 млн і Нолан, аби залишитись в межах цієї суми, зменшив власні гонорари за режисуру, сценарії та продюсування (хоча зрештою виграв значно більше наприкінці).

Після виходу на екрани у липні 2023 року байопік Universal про творця атомної бомби Роберта Оппенгеймера заробив у світовому прокаті $958 млн — величезна сума, враховуючи рейтинг R та тригодинну тривалість. Також фільм мають запустити у повторний прокат в 1000 кінотеатрах цими вихідними, що потенційно дозволить йому перевищити позначку у $1 млрд заробітків (тож Нолан отримає додатковий бонус).

Forbes раніше повідомляв, що Universal в рамках договору щодо отримання прав на «Оппенгеймера» погодилася дати Нолану 15% від перших зборів фільму — тобто виплати надходитимуть ще до моменту, коли студія відшкодує свої витрати. Початково режисер нібито просив 20%, але запит зменшили до 15%, тоді як решта 5% могли піти Еммі Томас, дружини Нолана та давньому партнеру-продюсеру.

«Оппенгеймер» цьогоріч тріумфував на «Оскарі», забравши одразу сім нагород — окрім головної за «Найкращий фільм», стрічка отримала статуетки за режисуру, найкращі чоловічі ролі першого та другого плану, а також технічні (монтаж, саундтрек та операторську роботу). Крістофер Нолан, Кілліан Мерфі та Роберт Дауні-молодший отримали перші «Оскари» в кар’єрі.

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!