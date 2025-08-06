Серіал "Чужий: Земля" оцінили у 90% на Rotten Tomatoes — найвищий рейтинг у франшизі з часів "Чужих" Кемерона

Кадр з серіалу "Чужий: Земля"

Критики оцінили серіал “Чужий: Земля”, як третій кращий проєкт у франшизі, який поступається лише фільмам Рідлі Скотта та Джеймса Кемерона.

На момент написання новини у серіалу було 90% “свіжості” на Rotten Tomatoes на основі 39 відгуків. У “Чужих”, для порівняння, майже ідеальні 94%, а в оригіналу 1979 року — 93%.

Сюжет серіалу “Чужий: Земля” розгортається за два роки до подій оригінального “Чужого”. На цьому етапі хронології франшизи Землею керують п’ять корпорацій: Вейланд-Ютані, Продіджи, Лінч, Динамік і Трешолд. Кіборги та синтетики співіснують з людьми, але бос Продіджи винаходить гібриди (гуманоїдних роботів із людською свідомістю), де першим прототипом стала Венді (Сідні Чандлер), яка добровільно бере участь у вивезенні таємничого вантажу з міжгалактичного корабля після його аварійної посадки на Землю. Очевидно, там заховалось щось жахливе, і навіть не одного виду.

Це перший серіал у всесвіті Alien і перша частина франшизи, дія якої перенесена на нашу планету безпосередньо. Шоуранером проєкту виступив творець “Фарго” Ноа Гоулі, тоді як Рідлі Скотт зазначається продюсером. Прем’єра відбудеться лише 12 серпня на Hulu та Disney+, однак перші рецензії дають змогу хоч трохи оцінити, чого нам очікувати.

Сайт Games Radar визначає шоу, як “сміливе, часто насильницьке і люто цікаве”, тоді як Rolling Stone порівнює його з “Фарго”, зазначаючи, що Гоулі “взяв концепцію, яка не має права не спрацювати на телебаченні, і перетворив її на щось захопливе та дивовижне”. В рецензії The Hollywood Reporter “Чужий: Земля” описують як щось “запальне і часом громіздке”, що зрештою стає “захопливою епопеєю про особистість, гординю та, звичайно ж, первісне задоволення від спостереження за тим, як людей докорінно вражають космічні монстри”.

Серед мінусів Seattle Times згадав “неправильно підібраний баланс”, оскільки серіал “витрачає забагато часу на створення історії, яка ледве розгортається до кінця восьмисерійного сезону”. Slash Film підтвердив це твердження, назвавши шоу “нудним”.

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