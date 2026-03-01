Серія Xiaomi 17 — тепер офіційно: із Snapdragon 8 Elite Gen 5 та потрійною камерою Leica 50 МП

Photo: GizmoChina

Вчора Xiaomi запустила Xiaomi 17 та Xiaomi 17 Ultra на глобальних ринках. Xiaomi 17 Ultra має 200-МП камеру з змінним зумом і 1-дюймовий основний сенсор. Стандартний Xiaomi 17 — компактний флагман із великою батареєю. Додатково були представлені планшет, навушники, годинник та супутні аксесуари.





Xiaomi представила серію Xiaomi 17 у Китаї минулого року, але решті світу довелося почекати на глобальний запуск. Обидва телефони мають низку спільних функцій. Це процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5, бездротова зарядка 50 Вт, захист IP68, 50-МП фронтальна камера f/2.2, ультразвуковий сканер відбитків у дисплеї та оболонка HyperOS 3.

Xiaomi 17 Ultra: новий король камер?

Смартфони Ultra від Xiaomi зазвичай отримують чудове камерне обладнання, і Xiaomi 17 Ultra не виняток. Очікується 50-МП основна камера з 1-дюймовим сенсором (Light Fusion 1050L, LOFIC), 50-МП ультраширока камера (ISOCELL JN5) та 200-МП телефото з змінним зумом (ISOCELL HPE). Ми вже бачили телефото з змінним зумом раніше, але це перший випадок, коли такий модуль поєднано з 200-МП сенсором.

Телефото Xiaomi 17 Ultra забезпечує оптичний зум від 75 мм до 100 мм (3,1х до 4,1х). Це не такий широкий діапазон оптичного зуму, як у Sony Xperia 1 VII (3,5х до 7,1х), але дозволяє Xiaomi відмовитися від давнього 3х 50-МП модуля. Крім того, Xiaomi обіцяє 17,2х без втрат якості при зумуванні. Серед інших функцій камери: відео 4K/120fps із Dolby Vision HDR, 8K/30fps та 4K/120fps за стандартом ACES.

В іншому Xiaomi 17 Ultra отримав 6,9-дюймовий OLED-екран 120 Гц (роздільна здатність 2608х1200, LTPO, скло Shield Glass 3.0), дротову зарядку 90 Вт, бездротову 50 Вт і батарею 6000 мА·год. Остання менша, ніж у китайській версії (6800 мА·год). Xiaomi також виводить на глобальний ринок Leica-видання Xiaomi 17 Ultra. Повна назва — Leica Leitzphone powered by Xiaomi, і він має обертовий диск навколо камер для керування зумом.





Xiaomi 17: менший (але не маленький) флагман

Стандартний Xiaomi 17 явно не має всіх можливостей Ultra, але це все ще компактний флагман із преміальним дизайном. Очікуйте 6,3-дюймовий OLED-екран (2656х1220, LTPO), дротову зарядку 100 Вт через USB-PD PPS, бездротову 50 Вт і батарею 6330 мА·год. Знову ж таки, це менше, ніж у китайської версії (7000 мА·год). Проте глобальна модель має трохи більшу батарею, ніж Xiaomi 17 Ultra.

Камери тут без серйозних покращень: три 50-МП модулі, подібні до Xiaomi 15. Насправді є два погіршення. 50-МП основний сенсор (1/1,3″) має трохи вужчу діафрагму f/1.7 порівняно з f/1.6 у Xiaomi 15. Також ультраширока камера змінилася з f/2.2 на f/2.4. На щастя, 50-МП модуль із зумом 2,6х залишився без змін. Xiaomi також замінила 32-МП фронтальну камеру на 50-МП модуль f/2.2.

Серія Xiaomi 17: ціни та доступність

Xiaomi 17 стартує з €999 ($1181) за базову версію 256 ГБ. Доступні кольори: чорний, зелений Venture, рожевий Alpine та блакитний Ice. Хочете Xiaomi 17 Ultra? Тоді доведеться заплатити €1499 ($1771) за базову версію 512 ГБ. Ultra доступний у чорному, білому та зеленому Starlit. Leica Leitzphone powered by Xiaomi коштує €1999 ($2362) за єдину версію 1 ТБ.

Планшети Xiaomi Pad 8 і Pad 8 Pro

Xiaomi Pad 8 і Pad 8 Pro оснащені 11,2-дюймовим LCD-дисплеєм з роздільною здатністю 3.2K (3200 × 2136) та співвідношенням сторін 3:2. Екран підтримує адаптивну частоту оновлення 144 Гц, пікову яскравість 800 ніт, 12-бітну глибину кольору, Dolby Vision, HDR10 і роботу з мокрим дотиком. Xiaomi Pad 8 працює на Snapdragon 8s Gen 4 (4 нм) із пам’яттю LPDDR5X, тоді як Pad 8 Pro отримав Snapdragon 8 Elite (3 нм) і швидшу LPDDR5T. Обидві моделі підтримують до 12 ГБ ОЗП і сховище UFS 3.1 (128 ГБ) або UFS 4.1 (256/512 ГБ). Ємність батареї 9200 мА·год.

Навушники Xiaomi Redmi Buds 8 Pro

Навушники вийшли на глобальний ринок із ANC 55 дБ, LDAC і просторовим звуком Xiaomi представила Redmi Buds 8 Pro на MWC 2026. Навушники замінюють Buds 6 Pro і займають позицію вище майбутніх Buds 8 Active у лінійці. Підтримується Dolby Audio, просторовий звук із відстеженням руху голови та бездротовий Hi-Res Audio через кодек LDAC. Активне шумопоглинання досягає 55 дБ — на 20% краще, ніж у попередньої моделі.

Годинник Xiaomi Watch 5

Годинник працює на Wear OS 6 від Google, надаючи доступ до основних сервісів: Google Calendar, Google Play і Google Maps. Підтримується Google Wallet із NFC для безконтактних платежів. Це перший годинник Xiaomi з вбудованим Google Gemini, який дозволяє керувати завданнями, отримувати інформацію та користуватися навігацією без смартфона. Керування можливе за допомогою жестів на основі сенсорів EMG, IMU та PPG. Жести дозволяють відхиляти дзвінки, вимикати будильники, запускати тренування, керувати камерою смартфона та відкривати сумісні застосунки. Система Xiaomi HyperConnect забезпечує взаємодію між пристроями та дистанційне керування через Xiaomi Smart Hub.

