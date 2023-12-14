Ще не забули про Threads? Нову соцмережу Meta нарешті запускають у ЄС — для майже пів мільярда користувачів

Meta запустила Threads у липні в понад 100 країнах, включно з Україною, США та Великою Британією, а нині налаштована відхопити ласий шматок пирога у вигляді майже пів мільярда користувачів з ЄС.

«Сьогодні ми відкриваємо Threads для більшої кількості країн Європи», — написав Марк Цукерберг у дописі на Threads.

Раніше компанія блокувала користувачам з ЄС вхід до Threads навіть через VPN. Керівник Instagram Адам Моссері натякнув, що запуск відкладено через «складнощі з дотриманням деяких законів, які набудуть чинності наступного року» — ймовірно, мова йде про Закон про цифрові ринки, який вороже ставиться до таких тісних інтеграцій як у Threads з Instagram (фактично профіль з Instagram автоматично переносився в Threads, і до певного часу з нової соцмережі не можна було видалитись без відходу зі старої).

Водночас така інтеграція (ну і проблеми в Twitter Ілона Маска, який соцмережа Цукерберга фактично дублює) дозволила Threads у рекордні терміни зібрати понад 100 млн користувачів.

У X (на який нині перетворився Twitter) — великі проблеми з модерацією, через що з соцмережі відійшли багато великих рекламодавців, тож Threads, схоже, налаштована цим скористатися. Meta оголосила, що запускає спеціальний інструмент фактчекінгу, який надаватиме перевагу у стрічці перевіреним дописам і буде «‎ефективно боротися з дезінформацією». Користувачі зможуть власноруч налаштовувати відображення суперечливих тем — із трьома рівнями (хоча повністю приховати такий контент не вдасться).

Щоб отримати доступ до налаштувань, потрібно торкнутися двох рядків у верхньому правому куті на вкладці профілю Threads, а потім «Обліковий запис» — «Інші налаштування облікового запису» (що спрямує в Instagram) — «Налаштування вмісту».

У заяві Meta для NBC News сказано, що ці параметри нададуть користувачам «більше можливостей для контролю алгоритму, який ранжує публікації в їхній стрічці».

Meta також заявила, що в Instagram вже багато років існують параметри рейтингу перевірки фактів, але, здається, ніколи належним чином про це не повідомляла. Згідно з The Economic Times, компанія додала цю функцію до Facebook у травні, а представник Meta сказав, що це було призначено, щоб «зробити елементи керування у Facebook більш узгодженими з тими, які вже існують в Instagram».