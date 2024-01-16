Шоуранерка «‎Справжнього детектива» звинуватила «хардкорних фанів‎» у рев’ю-бомбінгу 4-го сезону

На той час на Rotten Tomatoes 4-й сезон серіалу мав 92% на основі 73 рецензій критиків, та всього 69% від аудиторії.

Після дебюту 4-го сезону «‎Справжнього детектива», який дістав назву «Країна ночі», шоуранерка Ісса Лопес попрямувала на X, щоб дати відсіч деяким глядачам, невдоволеним новим напрямком серіалу.

«Отже, якщо вам сподобався вчорашній епізод «Справжнього детектива» і у вас є акаунт Rotten Tomatoes, можливо, зайдіть туди та залиште відгук?», — написала Лопес у нині видаленому дописі. «‎Братки й хардкорні фанати першого сезону поставили собі за мету знизити рейтинг».

Після допису Лопес оцінка аудиторії зросла до 74%.

«‎Рев’ю-бомбінг» — термін, яким часто позначають дії фанів, що об’єднуються аби знизити рейтинг аудиторії фільму чи телесеріалу на таких платформах, як Rotten Tomatoes, IMDB тощо.

Лопес не сказала, чому, на її думку, фани «Справжнього детектива» намагалися знизити рейтинг «Нічної країни», але франшизи, очолювані жінками та/або з переважно жіночим акторським складом, часто стають мішенями рев’ю-бомбінгу. За даними Variety, те саме сталося з «Капітаном Марвел» і перезапуском «Мисливців за привидами» 2016 року.

На цей раз дія детективного трилеру відбувається у вигаданому місті Енніс, штат Аляска, де двоє жінок-поліцейських розслідують загадкове зникнення шістьох співробітників науково-дослідного інституту. Головні ролі у серіалі виконали дворазова володарка «Оскара» Джоді Фостер і колишня боксерка Калі Рейс.

З огляду на кілька відгуків на Rotten Tomatoes, чимало фанів засмучені тим, що проєктом більше не керує Нік Піццолато, шоуранер перших трьох сезонів.

Одночасно зі світовою прем’єрою на HBO та Max перший епізод (з загалом 6) четвертого сезону серіалу «Справжній детектив» вийшов і на Megogo з українським дубляжем.

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За даними HBO, дебютну серію у вечір прем’єри переглянули 2 млн глядачів.