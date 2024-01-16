Новини Кіно 16.01.2024 о 16:52 comment views icon

Шоуранерка «‎Справжнього детектива» звинуватила «хардкорних фанів‎» у рев’ю-бомбінгу 4-го сезону

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Авторка новин

Шоуранерка «‎Справжнього детектива» звинуватила «хардкорних фанів‎» у рев’ю-бомбінгу 4-го сезону

Партнер розділу Кіно?

На той час на Rotten Tomatoes 4-й сезон серіалу мав 92% на основі 73 рецензій критиків, та всього 69% від аудиторії.

Після дебюту 4-го сезону «‎Справжнього детектива», який дістав назву «Країна ночі», шоуранерка Ісса Лопес попрямувала на X, щоб дати відсіч деяким глядачам, невдоволеним новим напрямком серіалу.

«Отже, якщо вам сподобався вчорашній епізод «Справжнього детектива» і у вас є акаунт Rotten Tomatoes, можливо, зайдіть туди та залиште відгук?», — написала Лопес у нині видаленому дописі. «‎Братки й хардкорні фанати першого сезону поставили собі за мету знизити рейтинг».

Після допису Лопес оцінка аудиторії зросла до 74%.

«‎Рев’ю-бомбінг» — термін, яким часто позначають дії фанів, що об’єднуються аби знизити рейтинг аудиторії фільму чи телесеріалу на таких платформах, як Rotten Tomatoes, IMDB тощо.

Лопес не сказала, чому, на її думку, фани «Справжнього детектива» намагалися знизити рейтинг «Нічної країни», але франшизи, очолювані жінками та/або з переважно жіночим акторським складом, часто стають мішенями рев’ю-бомбінгу. За даними Variety, те саме сталося з «Капітаном Марвел» і перезапуском «Мисливців за привидами» 2016 року.

На цей раз дія детективного трилеру відбувається у вигаданому місті Енніс, штат Аляска, де двоє жінок-поліцейських розслідують загадкове зникнення шістьох співробітників науково-дослідного інституту. Головні ролі у серіалі виконали дворазова володарка «Оскара» Джоді Фостер і колишня боксерка Калі Рейс.

Вакансії

Журналіст, автор історій про IT, бізнес та людей в MC.today MC.today

Senior Python developer for DOKKA Brocoders

Junior Account Manager at Go Interactive! Go Interactive, Віддалено

Sales manager Juscutum, Київ

З огляду на кілька відгуків на Rotten Tomatoes, чимало фанів засмучені тим, що проєктом більше не керує Нік Піццолато, шоуранер перших трьох сезонів.

Одночасно зі світовою прем’єрою на HBO та Max перший епізод (з загалом 6) четвертого сезону серіалу «Справжній детектив» вийшов і на Megogo з українським дубляжем.

Курс Англійської.
Вивчай англійську прямо зі свого смартфона за допомоги смарт-платформи.
Більше про курс

За даними HBO, дебютну серію у вечір прем’єри переглянули 2 млн глядачів.

Партнер розділу Кіно?
Завантаження коментарів...

Новини партнерів

На вас чекає співбесіда англійською? Ось 6 порад, які допоможуть підготуватися та отримати роботу
Одеський провайдер Westelecom про Інтернет XG PON, який перевершує очікування
БпЛА Punisher, робот Sirko і ще 150 розробок. Як на Brave Inventors підтримують винаходи воєнного часу

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати