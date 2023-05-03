Штучний інтелект активно використовують для створення десятків спам-сайтів із ненадійним контентом – NewsGuard

Рейтингове агентство NewsGuard, що оцінює надійність сайтів новин, виявило десятки ресурсів, контент яких згенерований системами штучного інтелекту, такими як ChatGPT.

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Фактично, чат-боти з ШІ використовуються для створення новинних статей та повідомлень у блогах для ферм онлайн-контенту, сподіваючись на отримання доходу від реклами. У звіті NewsGuard згадуються 49 сайтів, «які, мабуть, майже повністю написані програмним забезпеченням штучного інтелекту».

«Веб-сайти, які часто не розкривають право власності чи контроль, виробляють великий обсяг контенту, пов’язаного з різними темами, включаючи політику, здоров’я, розваги, фінанси та технології. Дехто публікує сотні статей на день. Деякий контент просуває хибні наративи. Майже весь контент містить вкрадливу мову і фрази, що повторюються, — ознаки штучного інтелекту», – йдеться у звіті NewsGuard.

Ідентифіковані сайти часто мають загальні назви (наприклад, Biz Breaking News та Market News Reports) та заповнені програмною рекламою, яка купується та продається автоматично. Вони приписують новини звичайним чи фальшивим авторам, і більшість контенту, очевидно, є резюме чи переписування публікацій з авторитетних сайтів, як-от CNN.

За даними NewsGuard, більшість сайтів не розповсюджують дезінформацію, але деякі публікують відверту брехню. Наприклад, на початку квітня контент-ферма CelebritiesDeaths.com опублікувала статтю, де стверджувалося, що Джо Байден помер. Очевидно, чат-бот припустився помилки, а текст ніхто не прочитав перед публікацією.

Передбачається, що автори таких сайтів і далі експериментуватимуть, щоб знайти ефективні рішення, і продовжуватимуть створювати ферми контенту, враховуючи низькі витрати на виробництво.

Джерело: The Verge