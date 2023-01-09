Скільки в росії лишилося ракет / «шахідів» і чи можливі ще масовані удари?

Міністр оборони Олексій Резніков опублікував актуальну оцінку вичерпання ракетного арсеналу росії.

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Найбільше з початку великої війни ворог витратив ракет «Іскандер» — 92%. Ці ракети разом з іншими продовжують вироблятися, але не в такій кількості, щоб швидко компенсувати витрати.

Під час нещодавніх атак російська армія запускала по території України «Калібри», Х-101 та Х-155, а також придбані в ірану дрони-камікадзе. Наразі, згідно з оцінкою Генштабу ЗСУ, «Калібрів» лишилося 9%, а Х-101 та Х-155 — 16% та запасів.

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Найбільше у рф лишається ракет С-300 — 83%, або 6672 одиниці. Також лишається близько 12% іранських дронів-камікадзе «Shahed-131/136» з тих 750, які були поставлені. За даними української розвідки, за контрактом росії та ірану передбачено 1 750 і найближчим часом очікується чергова партія поставки “мопедів”.

10 жовтня використовується як дата першого масованого ракетного обстрілу та початок відліку атак на енергетичну інфраструктуру, хоча перший обстріл відбувся 11 вересня, коли російські окупанти вдарили по Харківській ТЕЦ. Відтоді росія провела понад 10 масованих ракетних та дронових атак із різних напрямків по усіх регіонах України.

Після потепління та встановлення низки температурних рекордів в Україну повертаються морози, а відтак зростає споживання електроенергії, збільшується дефіцит в енергосистемі та, на жаль, застосовуються жорсткіші обмеження електропостачання. Нові масовані обстріли поки дуже ймовірні — у ранковому зведенні 9 січня Генеральний Штаб ЗСУ серед іншого відзначив загрозу завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури на всій території України. Водночас у грудні начальник ГУР генерал-майор Кирило Буданов повідомляв, що у росіян залишилось ракет на декілька масштабних атак, і вони “вийдуть в нуль”, а Україна теж не сиділа без діла та вживає всіх можливих заходів для протидії російським терористичним обстрілам.

Наразі українська протиповітряна оборона збиває приблизно 80% ракет — вже анонсовані західними партнерами України постачання додаткових засобів ППО, зокрема ЗРК MIM-104 Patriot від США та ще один такий комплекс від Німеччини, мають суттєво покращити цей показник. Водночас під час атак на новорічні свята сили ППО ЗСУ знищили всі 84 безпілотники «Shahed-131/136», які були запущені рф.