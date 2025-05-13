Спін-«Офіс»: перший кадр серіалу «Газета» повертає Оскара з оригінального шоу

Peacock показав перші знімки «Газети» / The Paper, спіноф культового серілу «Офіс», який розгортається в тому ж всесвіті.

Peacock анонсувала прем’єру у вересні, але точну дату ще не оголосила. Творці представили перший погляд на серіал під час презентації NBCUniversal у Нью-Йорка. Зокрема показала рекламодавцям трейлер, де видно приміщення газети Toledo Truth-Teller і знайому атмосферу. Як в оригіналі, так і тут камери йдуть слідом за працівниками, персонажі кидають косі погляди в об’єктив, а знайоме обличчя дивується, чому вся ця маячня знову відбувається.

Головні ролі у «Газеті» зіграють Домналл Глісон («Ex Machina», «Зоряні війни»), Сабріна Імпаччіаторе («Білий лотос», «7 жінок і вбивство») та Оскар Нуньєс. Останній знову з’явиться в образі Оскара — бухгалтера, якого фанати пам’ятають із Dunder Mifflin. За сюжетом, він тепер працює у газеті та не надто радіє появі старої знімальної групи. Він думає, чому він знову потрапив в епіцентр якоїсь чортівні?

Щодо інших ролей, то Сабріна Імпаччіаторе грає головного редактора газети, а Глісон — нового працівника-ідеаліста (пряме відсилання до Дуайта Шрута). До акторського складу також входять Челсі Фрей, Мелвін Грегг, Гбемісола Ікумело, Алекс Едельман, Рамона Янг та Тім Кі.

«Знімальна група документалістів, яка увічнила скрантонський філіал Dunder Mifflin, шукає новий сюжет і натрапляє на історичну газету Середнього Заходу та її видавця, який намагається її оживити», — звучить офіційний опис серіалу.

Над серіалом працює знайома команда: Грег Деніелс, автор американського «Офісу», став співтворцем шоу разом із Майклом Команом. Обидва — серед виконавчих продюсерів, разом із Рікі Джервейсом, Стівеном Мерчантом, Говардом Кляйном, Беном Сільверманом і компанією Banijay Americas. Виробництвом займається Universal Television.

«Газета» — лише один із нових проєктів Peacock, які показали рекламодавцям. Серед інших — анімаційний серіал «Тед» за участю Сета Макфарлейна, перезапуск «Передмістя» з Кікі Палмер, драма «Уся її вина» із Сарою Снук і комедія «Копати» з Емі Полер.

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Джерело: Variety