Новини Пристрої 14.07.2025 comment views icon

SSD у відеокарті? Дайте два. Саме стільки слотів M.2 має прототип Colorful

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Вадим Карпусь

Автор новин

SSD у відеокарті? Дайте два. Саме стільки слотів M.2 має прототип Colorful
Colorful показала відеокарту RTX 50 з двома слотами для M.2 SSD / IT Home

Виробник відеокарт Colorful готує незвичне рішення — нову модель в лінійці GeForce RTX 50 із вбудованими слотами для двох твердотілих накопичувачів M.2. Прототип такого пристрою серії iGame Ultra вже продемонстрували на виставці Bilibili World 2025. Про це повідомив ресурс IT Home.

Точну назву моделі не повідомляють. Відомо лише, що ця відеокарта білого кольору маю систему охолодження з двома вентиляторами, а на задній пластині є вирізи для встановлення двох M.2 SSD. Такий підхід дозволяє ефективно розширити загальну місткість сховища в системі напряму через відеокарту. Це може бути корисно, якщо слоти M.2 на материнській платі вже зайняті накопичувачами.

Подібні експерименти вже зустрічалися раніше. Наприклад, ASUS оснащувала слотами M.2 свої відеокарти RTX 4060 Ti та RTX 5080 ProArt. Проте Colorful пішла далі — підтримка одразу двох накопичувачів виглядає як спроба максимально ефективно використати вільні ресурси інтерфейсу PCIe.

Цілком можливо, що мова йде про одну з карт серій GeForce RTX 5050, 5060 або 5060 Ti. Усі вони підтримують PCIe x8. Це означає, що при встановленні у звичайний слот PCIe x16 половина ліній просто не використовується. Тому Colorful може задіяти ці вільні лінії, розділивши їх між двома накопичувачами: по чотири лінії PCIe для кожного M.2 SSD. Такий підхід дозволяє найбільш ефективно використати наявні в системі ресурси, які в іншому випадку просто могли простоювати. Хоча відеокарта з двома слотами M.2 — це не винахід Colorful. Раніше подібне рішення було в ASUS RTX 4060 Ti.

Отже, інтеграція SSD безпосередньо у відеокарту має свої переваги, але водночас є і певні обмеження. Наприклад, таке рішення актуальне лише для відеокарт із інтерфейсом x8. Якщо застосувати подібне на картах вищого класу, які використовують усі 16 ліній, доведеться ділити пропускну здатність між GPU та накопичувачами. А це вже ризик зниження продуктивності самої відеокарти.

Також постає питання доцільності. Більшість сучасних материнських плат уже мають достатньо M.2-слотів для звичайного користувача. Отже, вбудоване сховище на відеокарті — це радше цікавий технічний експеримент та нішеве рішення для невеликої кількості зацікавлених осіб, ніж нагальна потреба ринку.

Поки що Colorful не опублікувала офіційні характеристики, ціни чи строки початку продажів нової відеокарти зі слотами для SSD. Прототип залишається на стадії демонстрації, і невідомо, чи дійде він до серійного виробництва.

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Джерело: tomshardware

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