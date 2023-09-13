Steam виповнилося 20 років ─ Valve влаштувала розпродаж та виділила найкращі релізи кожного року

20 років тому – 12 вересня 2003 року – компанія Valve запустила сервіс цифрової дистрибуції Steam. На той момент гравці не особливо шанували новий сервіс, тому що в деяких випадках для запуску гри (наприклад, Half-Life 2) був потрібний Steam, навіть якщо ви купили фізичний диск.

Однак сервіс розвивався, згодом у ньому з’являлися нові функції, розширювалася бібліотека ігор. Завдяки успіху Half-Life 2 та модів до гри, а також угодам, які Valve укладала з видавцями, Steam де-факто став найпопулярнішою ігровою платформою для ПК. Хоча деякі інші видавці намагалися створити власні магазини ігор, такі як EA Origin або Ubisoft UPlay, вони не здобули такої популярності, як Steam. Зрештою Bethesda та Blizzard стали продавати свої ігри Steam.

На честь 20-річного ювілею компанія Valve запустила розпродаж та створила спеціальну сторінку, на якій перераховані найзнаковіші ігри кожного року, починаючи з 2003-го. Багато з них зараз продається зі знижками до 95%. Також перераховуються історичні факти кожного року, щоправда, не всі вони стосуються самої Valve або Steam.

У самому низу сторінки є посилання магазин жетонів, де можна отримати безплатні анімовані наклейки.