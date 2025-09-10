"Судний день наближається": перший кадр нових "Месників" навмисно розмитий, але є натяк на "Фантастичну четвірку"

Рід Річардс (Педро Паскаль) і Роберт Дауні-молодший в образі Доктора Дума / Marvel

Брати Руссо представили перший погляд на “Месники: Судний день” — розмитий, але з великим натяком на Ріда Річардса з “Фантастичної четвірки”.

На знімку, яким режисерський дует поділився в Instagram, загалом важко щось розгледіти, окрім чорного фону та кількох білих міток. Однак фани досить швидко розпізнали в тизері дошку Ріда Річардса з “Фантастичної четвірки”. Під дописом інтригуючий напис: “Судний день наближається”.

Якщо це дійсно складні рівняння містера Фантастика (Педро Паскаль), то чи не з цього місця стартує “Судний день”, після того, як фільм “Фантастична четвірка: Перші кроки” завершився зловісною появою того самого Доктора Дума (Роберт Дауні-молодший). Персонажа востаннє бачили з Франкліном Річардсом, від якого фани очікують вирішальної ролі у нових “Месниках”. Можливо, Рід починає “Судний день” у відчайдушних намаганнях зрозуміти, як його врятувати.

З іншого боку, цей тизер може натякати, що офіційні перші кадри фільму “Месники: Судний день” вже ось-ось оприлюднять на публіку. Або ж нас чекає черговий довгий раунд оголошення акторів. Минулий, нагадаємо, зайняв близько 5 годин, демонструючи стільці із прізвищами. Принаймні, активно ширились чутки про появу Дедпула (Раян Рейнольдс) та Стіва Роджерса (Кріс Еванс), які досі не отримали офіційного підтвердження.

“Судний день” має стати найбільшим фільмом Marvel на сьогоднішній день, з величезним акторським складом, включаючи акторів “Людей Ікс”, “Громовержців” (чи то “Нових Месників”), “Фантастичну четвірку”, а також нового Капітана Америку Ентоні Макі, Тора у виконанні Кріса Гемсворта та Шурі у виконанні Летиції Райт. Раніше Ченінг Татум, який повернувся до ролі Гамбіта, натякав на “велику бійку” з Доктором Думом, в якій його, щоправда, замінив дублер.

“Месники: Судний день” вийде в кінотеатрах 18 грудня 2026-го, а вже за рік чекаємо на пряме продовження з підзаголовком “Таємні війни”. Далі Marvel планує представити нову Залізну людину та юних “Людей Ікс”.

Джерело: IGN, Games Radar