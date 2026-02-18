Сисадмін просвердлив SSD, щоб знищити дані: плата вижила, а конфіденційна інформація "втекла" до нового власника

Пошкоджений, але робочий SSD

Днями ми розповідали, як недосвідчений користувач продав за безцінь неробочу материнську плату разом з встановленими на ній чотирма дефіцитними нині SSD сукупною вартістю понад $1500. Та нова історія з Reddit показала, що навіть досвідчені ІТ-фахівці можуть припуститися ганебних помилок.





Так, один із співробітників намагався утилізувати SATA SSD, просвердливши в ньому отвір. Це поширена практика в компаніях, які хочуть гарантувати знищення інформації. Але цього разу дриль не зачепила головного. Працівник не влучив у друковану плату та чипи накопичувача. У підсумку постраждав лише корпус. При цьому SSD залишився цілим, дані збереглися, а сам пристрій згодом опинився на вторинному ринку. Фактично компанія ризикувала тим, що конфіденційна інформація могла потрапити до сторонніх осіб. На щастя, користувач Reddit, який придбав диск, не мав зловмисних намірів.

Чому отвір не спрацював

Метод “просвердлити і викинути” існує давно, ще з часів жорстких дисків. Але SSD влаштовані інакше. У багатьох сучасних моделей плата коротша за корпус 2,5-дюймового накопичувача. Якщо свердлити по центру, можна просто не дістатися до NAND-чипів або контролера. У цьому випадку дриль навіть не торкнулася друкованої плати.

Щоб фізично знищити SSD, потрібно або робити кілька отворів у стратегічних точках — там, де розташовані мікросхеми NAND і контролер, — або розібрати корпус і переконатися, що пошкоджено саме ключові компоненти. Інакше накопичувач може “пережити” таку процедуру без втрати даних.





Коли ручний метод не підходить

Для невеликих компаній фізичне знищення вручну ще можна організувати. Але якщо мова про десятки чи сотні накопичувачів, це стає складно. У таких випадках бізнес звертається до спеціалізованих сервісів або купує обладнання для знищення носіїв.

Наприклад, система DiskMantler руйнує жорсткі диски за 90 секунд за допомогою вібрацій. Пристрій Puncher P30 механічно пробиває чотири отвори в HDD або SSD. Для великих обсягів існують рішення на кшталт MediaGone 500 SSD & Flash Media Shredder — він здатен знищити сотні SSD, флешок і смартфонів за годину. А NVMe Destroyinator очищає дані одночасно з 16 M.2 SSD зі швидкістю до 64 ГБ/с.

З урахуванням цієї історії, можна рекомендувати змінити процедуру утилізації накопичувачів. Якщо компанія все ж доручає співробітникам свердлити такі пристрої, варто оновити інструкції: кілька отворів у правильних місцях і обов’язковий огляд після процедури. Або як альтернатива, можна добряче пройтися по пристрою молотком. Він ефективніше пошкоджує внутрішні компоненти, ніж один неточний отвір дрилем.

Джерело: tomshardware