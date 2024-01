Take Two (власниця Rockstar Games) та Remedy судяться за логотип попри спільну роботу над ремейком Max Payne

Минулого року Take Two (власниця Rockstar Games), подала до суду на Remedy Entertainment через, на їхню думку, схожість логотипів компаній. Розгляд позову досі триває, а пікантності ситуації додає те, що Remedy та Rockstar разом працюють над ремейком Max Payne.

Центральне місце в суперечці займає твердження Take Two про те, що логотип Remedy має дивну схожість з літерою R від Rockstar Games.

Remedy Entertainment and Take Two Interactive are in a trademark dispute over Remedy's logo. Disputed Logo 1: https://t.co/wY29pyReIv Disputed Logo 2: https://t.co/oOlzd47usG pic.twitter.com/FuIMLRtBdj — Jake (@usemyhandle) January 15, 2024

Це вже не перша суперечка Take Two на арені торговельних марок. Минулого року вони оскаржували права на назву гри It Takes Two від Hazelight Studios, продемонструвавши свій суворий підхід до захисту інтелектуальної власності.

Видання RespawnFirst повідомляє, що Remedy Entertainment показали логотип у квітні, а заявку на реєстрацію торгової марки подали у травні, тобто через місяць після того, як показали його громадськості.

Remedy Entertainment оприлюднивши логотип, заявила:

Куля в літері R на старому логотипі уособлювала епоху Max Payne, але Remedy зараз — це набагато більше, ніж одна гра; у нас є цілий портфель ігор, нових і старих. Настав час оновити та переосмислити нашу візуальну ідентичність, щоб надати їй більшої послідовності, продемонструвати нашу еволюцію протягом багатьох років і краще виразити наше бачення сьогоднішнього Remedy.

Ситуація трохи нагадує процес Apple, яка порахувала, що груша на логотипі Prepear дуже схожа на їхнє яблуко.