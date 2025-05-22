Технічний директор Death Stranding 2 каже, що перехід з PS4 на PS5 не був проривом

Death Stranding 2

Технічний директор Kojima Productions Акіо Сакамото не вважає, що з переходом від PS4 до PS5 не сталося революції.

За його словами, апаратні відмінності між двома поколіннями не такі вже й великі. Але нове «залізо» все ж дозволило зробити розробку Death Stranding 2 ефективнішою.

«Найбільш очевидним покращенням з технологічного погляду є скорочення часу завантаження, але, чесно кажучи, різниця між двома апаратними системами не така вже й велика. Скоріше, на PS5 є ефективніші способи досягнення подібних цілей», — пояснив Сакамото.

Зате для художників розробка ігор на PS5 має більше плюсів. Наприклад, їм стало значно легше створювати світ гри — дизайнерам не доводиться шукати обхідні рішення, як це було на PS4. Звісно, така свобода має більше плюсів для однієї команди, але менше для іншої.

«Але, звичайно, ця свобода мала побічні ефекти та технічні труднощі для програмістів. У певному сенсі це створило середовище, де художники тепер вийшли з-під контролю», — додає технічний директор.

Подібні розмови про «залізо» настільки давні, наскільки воно взагалі існує. Ще у 2023-му колишній голова PlayStation Шон Лейден казав, що таких проривів, як між PS1 і PS2, більше не буде. За його словами, ми вже майже досягли стелі розвитку «заліза».

«Зараз ми знаходимося в точці, коли крива інновацій апаратного забезпечення починає досягати плато або піку. Водночас комерціалізація кремнію означає, що якщо розібрати Xbox чи PlayStation, то всередині буде майже той самий чипсет. Усе це виробляє AMD. Кожна компанія має власну операційну систему та унікальні технології, але загалом [це те саме]. Думаю, ми вже близькі до фінальних характеристик того, яким може бути ігрова консоль», — казав ексголова PlayStation.

Але звичайно, що PS5 дозволяє реалізовувати багато нових ідей, і заперечувати це безглуздо. Наприклад, Death Stranding 2, за словами деяких розробників, у певний момент виглядала аж надто «Metal Gear-овою». Але з того, що нам відомо про гру від офіційних джерел, то ми очікуємо на нові біоми, корабель-базу та механіку уникнення босів. Реліз Death Stranding 2 заплановано на 26 червня 2025 року.

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Джерело: Games Radar