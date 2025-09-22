Телефонні шахраї їздять з фейковими вежами зв’язку та розсилають 100 000 повідомлень на годину

Зловмисникам для атаки достатньо проїхатися автомобілем з SMS-бластером у багажнику / Depositphotos

Шахраї не зупиняються у своїх спробах знайти нові способи ошукати довірливих людей. Вони винайшли нову можливість здійснення атак на мобільні телефони та їхніх власників. І тепер Call-центри виглядають вже як вчорашній день.

Як повідомляє Wired, телефонні аферисти вже не обмежуються кількома випадковими фішинговими SMS. Все частіше вони застосовують так звані SMS-бластери — портативні пристрої, що працюють як підроблена мобільна базова станція. Такі прилади змушують смартфони поруч підключатися саме до них. Достатньо, щоб зловмисники проїхалися автомобілем або пройшлися з цим обладнанням — і телефони користувачів автоматично потрапляють у пастку. Далі пристрій починає надсилати величезну кількість шкідливих SMS-повідомлень із небезпечними посиланнями.

Обсяги вражають. Торік поліція Таїланду зафіксувала випадок, коли один SMS-бластер відправляв 100 000 повідомлень на годину. За короткий час роботи пристрій розіслав майже мільйон SMS. Це не нова технологія, але вперше зафіксовано настільки масштабне використання радіопередавальних пристроїв злочинними групами, розповів віцепрезидент з технологій у телекомунікаційній та кібербезпековій компанії Enea Кетал Мак Дейд.

Найнеприємніше, що для розсилки не потрібні спеціальні технічні знання. За словами Мак Дейда, вже були випадки, коли людей просто наймали водіями — вони їздили містом із SMS-бластерами в машинах і навіть не розуміли деталей роботи пристрою.

У таких бластерів є кілька переваг для шахраїв. Вони можуть видавати себе за будь-якого відправника, а ще їм не потрібен ваш номер телефону. Пристрій діє як імітатор базової станції та змушує телефони у радіусі від 500 до 2000 метрів приєднуватися до нього. Спершу він підключає смартфон до сигналу, що імітує 4G, після чого знижує якість до менш захищеного 2G. Далі фальшива 2G-станція використовується для розсилки шкідливих повідомлень усім захопленим телефонам. Весь процес — від “захоплення” смартфона до відправлення SMS і його відключення — триває менш як 10 секунд.

Головна проблема в тому, що це відбувається поза мережею справжніх мобільних операторів. Ті фактично безсилі зупинити шахрайські дії або відстежити їх у реальному часі.

До такої “еволюції” призвели й дії самих операторів. Наприклад, компанія Globe з Філіппін заборонила SMS-повідомлення з посиланнями, щоб обмежити кількість шахрайств. У відповідь злочинці почали активніше застосовувати бластери. Спершу такі схеми з’явилися в країнах Азійсько-Тихоокеанського регіону, а тепер поширилися на Західну Європу та Південну Америку.

У червні британська поліція заарештувала чоловіка, який тиждень їздив Лондоном з SMS-бластером у багажнику й надсилав тисячі шкідливих повідомлень. Проте самі тексти не змінюються — шахраї, як і раніше, сподіваються, що ви перейдете за сумнівним посиланням. А далі вже діють інші перевірені часом шахрайські схеми.

Джерело: futurism