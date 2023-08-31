Новини Наука та космос 31.08.2023 о 17:53

Телескоп Джеймса Вебба показав, що «проґавив‎» Габбл у зображенні таємничої Галактики Вир

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Авторка новин

Нові знімки Галактики Вир демонструють те, наскільки телескоп Джеймса Вебба перевершує свого попередника Габбла.

Галактика Вир (M51), яка розташована у сузір’ї Гончі Пси за 37 мільйонів світлових років від нас, стала черговою моделлю для «об’єктиву‎» Джеймса Вебба. На новому знімку можна детальніше роздивитися її величні спіральні рукави, утворені зі смуг молодих зірок.

Телескоп Джеймса Вебба показав, що «проґавив‎» Габбл у зображенні таємничої Галактики Вир

Наведене композитне зображення створене на основі даних, зібраних камерою ближнього інфрачервоного діапазону Вебба (NIRCam) і інструментом середнього інфрачервоного діапазону (MIRI). Темно-червоні області відображають космічний пил, червоні – світло, що випромінюють складні молекули, утворені в пилових частинках, а помаранчевий та жовтий – газ, який утворюється під час народження зоряних скупчень.

«Зоряний «фідбек» має драматичний вплив на середовище галактики та створює складну мережу яскравих скупчень, а також чорних кавернозних бульбашок», — пише ESA.

«‎Зоряний фідбек» – термін, який використовують для опису викиду зоряної енергії у середовище, що їх утворює, а його розуміння допомагає збудувати точніші універсальні моделі утворення зірок. Зображення Вебба – одне із серії спостережень, спрямованих на визначення взаємодії зоряного фідбеку та утворення зірок у середовищах за межами нашої галактики.

До появи Вебба на Галактику Вир подивився і телескоп Габбла – на знімку 2005 року червоний колір відображає водень у гігантських областях зореутворення, синій — молоді зірки, а жовтий — старші зірки. Тут також видно жовтувату карликову галактику NGC 5195 в кінці одного з рукавів M51.

 

Телескоп Джеймса Вебба показав, що «проґавив‎» Габбл у зображенні таємничої Галактики Вир

У 2011 році Габбл отримав нові, чіткіші зображення.

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Телескоп Джеймса Вебба показав, що «проґавив‎» Габбл у зображенні таємничої Галактики Вир
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Михайло Шпак

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Телескоп Джеймса Вебба показав, що «проґавив‎» Габбл у зображенні таємничої Галактики Вир

Утім знімки Габбла дещо поступаються інфрачервоним здібностям Вебба, які дозволили поглянути на візерунки раніше небачених зоряних скупчень. Загалом останній у 100 разів потужніший за попередника (теж доволі успішного в роботі) і дозволяє астрономам заглядати значно далі у космосі.

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