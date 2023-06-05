Новини Наука та космос 05.06.2023 о 13:28

Телескоп Джеймса Вебба побачив народження зірки у сузір’ї Діви – за 20 млн світлових років від Землі

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Космічна обсерваторія NASA поповнила колекцію зображень з сусідніх галактик – нові приголомшливі зображення телескопа Джеймса Вебба демонструють процес зореутворення в NGC 5068.

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Телескоп Джеймса Вебба побачив, як народжуються зірки у сузір'ї Діви, розташованому за 20 млн світлових років від Землі
Комбіноване зображення спіральної галактики з перемичками NGC 5068, складене з двох інструментів космічного телескопа Джеймса Вебба, MIRI та NIRCam. Джерело: ESA/Webb, NASA & CSA, Дж. Лі та команда PHANGS-JWST

Зображення NGC 5068 – спіральної галактики з перемичками типу SBc, розташованої в сузір’ї Діви – комбіноване з інфрачервоних знімків, зроблених датчиками MIRI (інструмент середнього інфрачервоного діапазону) і NIRCam (камера ближнього інфрачервоного діапазону) телескопу Джеймса Вебба.

Зображення NGC 5068, зроблене інструментом MIRI. Джерело: ESA/Webb, NASA & CSA, Дж. Лі та команда PHANGS-JWST
Зображення NGC 5068, зроблене інструментом MIRI. Джерело: ESA/Webb, NASA & CSA, Дж. Лі та команда PHANGS-JWST

Дані MIRI показують структуру галактики та яскраві бульбашки газу – які і є новоствореними зірками, а NIRCam фокусується на величезній смузі зірок на передньому плані. Спільна композиція знімків тим часом показує «‎все й одразу».

Зображення NGC 5068, зроблене інструментом NIRCam. Джерело: ESA/Webb, NASA & CSA, Дж. Лі та команда PHANGS-JWST
Зображення NGC 5068, зроблене інструментом NIRCam. Джерело: ESA/Webb, NASA & CSA, Дж. Лі та команда PHANGS-JWST

На цей раз телескоп Вебба жодних відкриттів не робив: ці зображення – частина ширших зусиль NASA зі збору якомога більшої кількості зображень процесів зореутворення із сусідніх галактик. У колекції космічної агенції вже є «‎галактика Фантом» та спіральна галактика IC 5332.


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