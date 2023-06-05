Телескоп Джеймса Вебба побачив народження зірки у сузір’ї Діви – за 20 млн світлових років від Землі

Космічна обсерваторія NASA поповнила колекцію зображень з сусідніх галактик – нові приголомшливі зображення телескопа Джеймса Вебба демонструють процес зореутворення в NGC 5068.
Зображення NGC 5068 – спіральної галактики з перемичками типу SBc, розташованої в сузір’ї Діви – комбіноване з інфрачервоних знімків, зроблених датчиками MIRI (інструмент середнього інфрачервоного діапазону) і NIRCam (камера ближнього інфрачервоного діапазону) телескопу Джеймса Вебба.
Дані MIRI показують структуру галактики та яскраві бульбашки газу – які і є новоствореними зірками, а NIRCam фокусується на величезній смузі зірок на передньому плані. Спільна композиція знімків тим часом показує «все й одразу».
На цей раз телескоп Вебба жодних відкриттів не робив: ці зображення – частина ширших зусиль NASA зі збору якомога більшої кількості зображень процесів зореутворення із сусідніх галактик. У колекції космічної агенції вже є «галактика Фантом» та спіральна галактика IC 5332.
- Телескоп Джеймса Вебба запустили в космос у грудні 2021 року, а в середині січня 2022 року він дістався робочої гало-орбіти навколо другої точки Лагранжа в системі Сонце-Земля, і в липні після кількох місяців калібрування приладів та юстування оптики нарешті взявся за виконання своєї наукової програми. Серед основних цілей Джеймса Вебба — атмосфери екзопланет, протоскупчення, навколозіркові диски, квазари, транснептунові об’єкти та комети.
- У вересні 2022 року телескоп отримав знімки першої екзопланети — HIP 65426b, гіганта, який, як вважається, у кілька разів перевищує масу Юпітера. Серед інших, зафіксованих обсерваторією об’єктів – Квінтет Стефана, туманність Південне Кільце, туманність Кіля, Стовпи Творіння. Телескоп також зібрав дані, аналіз яких допоможе астрономам визначити склад атмосфери Марса та його поверхні; зробив найчіткіше фото кілець Нептуна, зняв Юпітер з полярним сяйвом; попрацював одночасно з Габблом, знявши момент зіткнення зонда DART з астероїдом; показав галактики, які утворилися приблизно через 350 мільйонів років після Великого вибуху, а також виявив 10-кілометровий водяний шлейф на супутнику Сатурна – Енцеладі.