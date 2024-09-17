TESLA Model Y та TESLA Model 3 очолили ТОП5 вживаних американських автомобілів в Україні

Окрім нових китайських автомобілів українці також залюбки купують вживані автомобілі американського виробництва. Причому, в рази більше.
Так, протягом серпня 2024 року в Україні вперше було зареєстровано майже 5,2 тис. вживаних легковиків із США. Таким чином, кожен п’ятий вживаний легковий автомобіль, що у серпні перейшов на українські номери, був з США. Якщо порівнювати із серпнем 2023 року, попит на американські легкові авто з пробігом збільшився майже на 83%.
Серед усіх вживаних автомобілів з США найбільша частка припадає на моделі з бензиновими двигунами – 42%. Трохи меншою популярність мають електромобілі американського походження – 38%. На гібриди припадає 8% нових реєстрацій. Найменш популярними виявились автомобілі з дизельними двигунами та ГБО, на які припадає лише близько 6% зареєстрованих авто.
Середній вік вживаних американських автомобілів, які ставили на реєстрацію українці в серпні 2024 року, становить 5,5 року.
Найпопулярніші вживані легкові автомобілі з США:
- TESLA Model Y – 567 од.;
- TESLA Model 3 – 547 од.;
- FORD Escape – 329 од.;
- TESLA Model S – 265 од.;
- JEEP Cherokee – 259 од.
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Джерело: Укравтопром
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