Новини Авто 17.09.2024 о 18:15 comment views icon

TESLA Model Y та TESLA Model 3 очолили ТОП5 вживаних американських автомобілів в Україні

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Вадим Карпусь

Автор новин

TESLA Model Y та TESLA Model 3 очолили ТОП5 вживаних американських автомобілів в Україні

Окрім нових китайських автомобілів українці також залюбки купують вживані автомобілі американського виробництва. Причому, в рази більше.

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Так, протягом серпня 2024 року в Україні вперше було зареєстровано майже 5,2 тис. вживаних легковиків із США. Таким чином, кожен п’ятий вживаний легковий автомобіль, що у серпні перейшов на українські номери, був з США. Якщо порівнювати із серпнем 2023 року, попит на американські легкові авто з пробігом збільшився майже на 83%.

Серед усіх вживаних автомобілів з США найбільша частка припадає на моделі з бензиновими двигунами – 42%. Трохи меншою популярність мають електромобілі американського походження – 38%. На гібриди припадає 8% нових реєстрацій. Найменш популярними виявились автомобілі з дизельними двигунами та ГБО, на які припадає лише близько 6% зареєстрованих авто.

Середній вік вживаних американських автомобілів, які ставили на реєстрацію українці в серпні 2024 року, становить 5,5 року.

Найпопулярніші вживані легкові автомобілі з США:

  1. TESLA Model Y – 567 од.;
  2. TESLA Model 3 – 547 од.;
  3. FORD Escape – 329 од.;
  4. TESLA Model S – 265 од.;
  5. JEEP Cherokee – 259 од.

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Джерело: Укравтопром

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