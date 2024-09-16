Електромобілі з Китаю завойовують український ринок: BYD Song Plus – найпопулярніша модель

Протягом серпня 2024 року українці придбали понад 1,7 тис. легкових автомобілів, ввезених з Китаю. Це на 61% більше, ніж в аналогічному періоді попереднього року.
Серед усіх завезених в Україну китайських автомобілів переважна більшість припадає на нові авто – 1336 од. (78,3%). Продажі нових китайських автомобілів зросли на 88%. Водночас вживаних автомобілів завезли 371 од. (21,7%). Приріст продажів вживаних китайських автомобілів становив лише 6%. Отже, автомобілі китайського походження охопили 16% серпневого ринку нових легковиків. В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка «китайців» становила 1,4%.
Абсолютна більшість легкових автомобілів, які завезли з Китаю до України, припадає на електричні транспортні засоби. Частка електромобілів становить 78%.
Найпопулярніші моделі нових легкових автомобілів з Китаю:
- BYD Song Plus – 179 од.;
- HONDA M-NV – 169 од.;
- VOLKSWAGEN ID.4 – 147 од.;
- ZEEKR 001 – 107 од.;
- NISSAN Ariya – 83 од.
BYD Song Plus 2025: електричний кросовер із запасом ходу 520-605 км та ціною від $21 тис.
Найпопулярніші моделі вживаних китайських легкових автомобілів:
- VOLKSWAGEN ID.4 – 51 од.;
- CHERY EQ1 – 34 од.;
- ZEEKR 001 – 29 од.;
- HONDA M-NV – 26 од.;
- NISSAN Ariya – 23 од.
Автомобільний бум: продажі нових авто в Україні зросли на 40%. Які марки були найпопулярнішими
Джерело: Укравтопром
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