Електромобілі з Китаю завойовують український ринок: BYD Song Plus – найпопулярніша модель

Протягом серпня 2024 року українці придбали понад 1,7 тис. легкових автомобілів, ввезених з Китаю. Це на 61% більше, ніж в аналогічному періоді попереднього року.

Серед усіх завезених в Україну китайських автомобілів переважна більшість припадає на нові авто – 1336 од. (78,3%). Продажі нових китайських автомобілів зросли на 88%. Водночас вживаних автомобілів завезли 371 од. (21,7%). Приріст продажів вживаних китайських автомобілів становив лише 6%. Отже, автомобілі китайського походження охопили 16% серпневого ринку нових легковиків. В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка «китайців» становила 1,4%.

Абсолютна більшість легкових автомобілів, які завезли з Китаю до України, припадає на електричні транспортні засоби. Частка електромобілів становить 78%.

Найпопулярніші моделі нових легкових автомобілів з Китаю:

BYD Song Plus – 179 од.; HONDA M-NV – 169 од.; VOLKSWAGEN ID.4 – 147 од.; ZEEKR 001 – 107 од.; NISSAN Ariya – 83 од.

Найпопулярніші моделі вживаних китайських легкових автомобілів:

VOLKSWAGEN ID.4 – 51 од.; CHERY EQ1 – 34 од.; ZEEKR 001 – 29 од.; HONDA M-NV – 26 од.; NISSAN Ariya – 23 од.

Онлайн-курс "Computer Vision" від robot_dreams. Опануйте основи машинного навчання та комп'ютерного зору, щоб з нуля будувати, тренувати та покращувати нейронні мережі. А ще — навчати системи розпізнавати об’єкти в режимі реального часу. . Про курс

Джерело: Укравтопром