Tesla відкличе понад мільйон електромобілів через проблему зі склопідйомниками

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху надіслала повідомлення про відкликання великої кількості останніх моделей автомобілів Tesla. Відповідні сповіщення отримають понад мільйон власників електромобілів.

Причиною для відкликання стала неправильна робота системи автоматичного реверсу вікна. Вона може реагувати неналежним чином після виявлення перешкоди. В результаті «вікно, що закривається, може докладати надмірну силу, затискаючи водія або пасажира перед тим, як почати зворотний хід, що збільшує ризик отримання травми».

Ця проблема торкається електромобілів Tesla Model 3 2017-2022 років випуску, а також Model Y, X та S 2020-2021 років випуску. Виробник повинен зв’язатися із власниками відповідних автомобілів до середини листопада. Компанія планує випустити бездротове оновлення програмного забезпечення, яке має виправити зазначену проблему.

Згідно з наявною інформацією, Tesla виявила проблему під час тестування у серпні цього року та впровадила оновлення у нові автомобілі з 13 вересня.

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Це не перше відкликання електромобілів Tesla. Раніше компанії доводилося відкликати майже півмільйона автомобілів Model 3 та Model S через проблеми з камерою та капотом та ще близько 27 тис. електромобілів через проблему з тепловою помпою.

Джерело: Engadget