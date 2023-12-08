Новини Ігри 08.12.2023 о 14:28 comment views icon

The Finals – новий командний шутер у перший день показав піковий онлайн у 165 тис. та 69% позитивних відгуків у Steam

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Вадим Карпусь

Автор новин

Під час церемонії The Game Awards 2023 відбувся реліз командного шутера The Finals від Embark Studios. Гра розповсюджується безкоштовно і пропонує гравцям битися в турнірах на аренах, що базуються на реальних локаціях. Особливістю цих арен є можливість повного руйнування будівель під час битв.

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Розробники обіцяють широкий арсенал засобів знищення супротивників – від катани до вибухівки. Гравці зможуть зробити індивідуальний вибір та налаштувати власний стиль гри завдяки різноманітним навичкам, широкому набору зброї та гаджетів.

Гра The Finals доступна на платформах ПК, PlayStation 5 та Xbox Series. Відразу після виходу вона залучила понад 165 тис. одночасних гравців у Steam. Ймовірно, у вечірні години та у вихідні показник ще збільшиться.

The Finals – новый командный шутер в первый день показал пиковый онлайн в 165 тыс. и 69% положительных отзывов в Steam

Перші враження гравців від гри The Finals є досить позитивними. На момент підготовки матеріалу гравці залишили майже 3,5 тис. відгуків у Steam, причому 69% з них – позитивні.

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