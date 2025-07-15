Новини Кіно 15.07.2025 comment views icon

Том Голланд: «Людина-павук 4» поверне Marvel до «старої школи кіно» зі зйомками у реальних місцях і практичними ефектами

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Катерина Даньшина

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Том Голланд: «Людина-павук 4» поверне Marvel до «старої школи кіно» зі зйомками у реальних місцях і практичними ефектами
Том Голланд у фільмі «Людина-павук» / Sony

Більше ніяких зелених екранів? Схоже, четвертий фільм про Людину-павука з Томом Голландом в головній ролі розверне франшизу MCU до витоків з погляду підходу до кіновиробництва. Зі слів актора, глядачам запропонують «ковток свіжого повітря» серед сотень проєктів, створених із CGI.

«Я, звичайно, на сьомому небі від щастя і дуже схвильований», — заявив Голланд в новому інтерв’ю, обговорюючи повернення до ролі Пітера Паркера. «Грати Людину-павука — це як проводити час зі старим другом. Через COVID ми були дуже обмежені в тому, що могли робити в останньому фільмі; знімали все у павільйонах. Тепер ми збираємося звернутися до старої школи кіновиробництва».

Голланд уточнює, що зйомки проходитимуть у «реальних місцях» і розпочнуться з Глазго.

«Ми збираємося використовувати вулиці Глазго для створення масштабних декорацій. Тож це буде схоже на виробництво “Людини-павука” 2017 року. Давно я цього не робив, це буде як ковток свіжого повітря, і думаю, що фанати будуть у захваті від того, що ми створюємо».

Майбутній фільм, який отримав офіційну назву «Людина-павук: Абсолютно новий день» / Spider-Man: Brand New Day, є одним із найочікуваніших проєктів про супергероїв наступного року, поряд із «Месники: Судний день». Остання стрічка завершилась тим, що Пітер Паркер випадково відкрив мультивсесвіт та прийняв важке рішення стерти себе зі світу. Подробиць четвертого фільму не розголошують, але нова назва відсилає  до сюжетної лінії 2008 року, яка якраз таки розгортається після подій, коли всі забули, хто такий Людина-павук, а також завершення стосунків з Ем-Джей.

«Людина-павук» / Sony
«Людина-павук» / Sony

Очікується, що Зендея (Ем-Джей) та Джейкоб Баталон (Нед) повернуться у продовженні, хоча перша отримає обмежений екранний час, тоді як серед новачків відзначилась зірка «Дивних див» Седі Сінк, Джон Бернтал у ролі Карателя та Ліза Колон-Заяс з «Ведмедя». Джонна Воттса, який зняв три попередні частини у режисерському кріслі замінить Дестін Деніел Креттон («Шан-Чі та легенда десяти кілець»), продюсерами виступили Емі Паскаль і президент Marvel Кевін Файгі, а сценарій написали Ерік Соммерс і Кріс Маккенна.

«Людина-павук: Абсолютно новий день» вийде в кінотеатрах 31 липня 2026 року в межах 6-ї фази Marvel. Нагадаємо, що попередні три стрічки із Томом Голландом заробили понад $3,9 млрд в прокаті, де майже половина прийшлася на «Людина-павук: Додому шляху нема».

Один допис у Reddit змусив режисера «Людина-павук: Додому шляху нема» змінити ключовий момент фільму

Джерело: Deadline, Games Radar

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