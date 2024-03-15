Valve одночасно з щорічним весняним розпродажем в Steam опублікувала найпопулярніші ігри на Steam Deck за рік (з березня 2023-го по березень 2024-го) — топ-100 очолив Baldur’s Gate 3, нашумілий блокбастер та одна з найтитулованіших ігор від бельгійської студії Larian Свена Вінке.

До трійки лідерів також увійшли Vampire Survivors і Dave the Diver, тоді як уподобана багатьма Hogwarts Legacy, яка стала найпродаванішим релізом 2023 року, посіла четверту позицію рейтингу. Усі наразі пропонуються зі знижкою.

Замикає п’ятірку найпопулярніших ігор Steam Deck фентезі RPG Elden Ring від FromSoftware та Bandai Namco, яка за кілька місяців отримає велике сюжетне доповнення Shadow of the Erdtree. Вірусний виживач Palworld про “покемонів” з кулеметами та один з хітів початку 2024 року — пробився на шосте місце. В очікуванні GTA 6 попередня частина знаменитої серії кримінальних бойовиків стабільно тримається в топах — у цьому рейтингу вона восьма відразу після Cyberpunk 2077. До речі, станом на 31 грудня 2023 року загальні продажі ігор серії GTA перевищили 420 мільйонів копій, з яких понад 195 млн припало на GTA 5.

Щодо рейтингу, Valve відібрала ігри за найбільшою щоденною кількістю гравців незалежно від стану сумісності зі Steam Deck. Повний список зі 100 ігор доступний у Steam. А у які ігри ви граєте найбільше на Steam Deck? Поділіться власними топами у коментарях.

Steam Deck — портативний ПК, який зміг

Valve випустила портативний ПК Steam Deck 25 лютого 2022 року за ціною від $399, а у листопаді 2023-го вийшла оновлена модель за ціною від $549 — з 7,4-дюймовим OLED-екраном (90 Гц, до 1000 ніт в HDR), 6-нм APU AMD Zen 2, Wi-Fi 6E та додатковим акумулятором (автономність від 3 до 12 годин).

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Менш ніж за два роки Valve продала «кілька мільйонів» Steam Deck, після чого ASUS, MSI, Lenovo, серед інших, випустили власні портативні ПК.

Steam Deck 2 у планах Valve, але найближчі два-три роки нове покоління чекати не варто.

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