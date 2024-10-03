Новини Кіно 03.10.2024 о 11:27 comment views icon

Трейлер фільму «Компаньйон» / Companion — Sci-Fi трилеру про закоханого психопата Джека Куейда

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Авторка новин

Трейлер фільму «Компаньйон» / Companion — Sci-Fi трилеру про закоханого психопата Джека Куейда

Сюжет «Компаньйона» зосереджується на персонажі Джека Куейда («Хлопаки»), який грає «глибоко закоханого» психопата та садиста, тоді як в ролі його жертви постає Софі Тетчер з «Шершнів».

Відключайте рекламу - підтримуйте ITC!

Творці визначили жанр «Компаньйону» як науково-фантастичний трилер, хоча перший трейлер більш нагадує трилер жахів: персонаж Куейда з усмішкою сидить напроти Тетчер, прикутою наручниками до стільця, тоді як наступні кадри показують її кінцівки у вогні та скривавлене тіло. Утім, почекаємо наступних відеоанонсів. 

111

Окрім Куейда та Тетчер серед акторського складу з’являються Гарві Гілен («Чим ми займаємося в тінях»), Лукас Гейдж («Білий лотос»), Меган Сурі («Ніколи мене не було») та Руперт Френд («Обі-Ван Кенобі»).

В ролі кінорежисера дебютує Дрю Генкок, який також написав сценарій.

«Компаньйон» вийде в кінотеатрах 10 січня 2025 року. 

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати