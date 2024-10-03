Трейлер фільму «Компаньйон» / Companion — Sci-Fi трилеру про закоханого психопата Джека Куейда

Сюжет «Компаньйона» зосереджується на персонажі Джека Куейда («Хлопаки»), який грає «глибоко закоханого» психопата та садиста, тоді як в ролі його жертви постає Софі Тетчер з «Шершнів».

Творці визначили жанр «Компаньйону» як науково-фантастичний трилер, хоча перший трейлер більш нагадує трилер жахів: персонаж Куейда з усмішкою сидить напроти Тетчер, прикутою наручниками до стільця, тоді як наступні кадри показують її кінцівки у вогні та скривавлене тіло. Утім, почекаємо наступних відеоанонсів.

Окрім Куейда та Тетчер серед акторського складу з’являються Гарві Гілен («Чим ми займаємося в тінях»), Лукас Гейдж («Білий лотос»), Меган Сурі («Ніколи мене не було») та Руперт Френд («Обі-Ван Кенобі»).

В ролі кінорежисера дебютує Дрю Генкок, який також написав сценарій.

«Компаньйон» вийде в кінотеатрах 10 січня 2025 року.