Троянський кінь lifecell — новий сервіс для MNP-абонентів: два номери на одній SIM за єдиним тарифом

Новий тиждень, і чергова ініціатива lifecell для MNP-абонентів — новий сервіс, який дозволяє отримати два номери на одній SIM за ціною одного (єдиним тарифом). Послуга називається нехитро «Закріплений номер» і вже доступна всім охочим.

Два номери на одній SIM. Як працює нова послуга lifecell

Насамперед варто взяти до уваги, що послуга «Закріплений номер» — платна. Лише перші 84 дні надаються без додаткової плати (в рахунок першого оплаченого пакета послуг), а надалі її вартість — 25 грн / 4 тижні. За умовами послуги, перенести номер від іншого мобільного оператора до lifecell можна онлайн на будь-яку активну SIM-картку lifecell (та, яка була активована раніше і досі у використанні), щоб користуватися обома на одній SIM-картці за єдиним тарифом.

Номер іншого мобільного оператора після перенесення до мережі lifecell встановлюється як основний, а поточний номер lifecell, який раніше був на SIM-картці абонента, «закріплюється» як додатковий. Надалі для надсилання SMS та здійснення дзвінків із закріпленого номера потрібно додавати на початку номера співрозмовника спеціальний код 878. Мабуть, це єдина незручність.

Послугу «Закріплений номер» можна деактивувати у будь-який момент, набравши USSD-код *727# — після відключення закріплений номер стане недоступний, як і сама послуга. Детальніше умови послуги розписані на сайті lifecell за посиланням.

Лишається додати, що lifecell досить активно переманює абонентів Київстар та Vodafone Україна, і має в цьому неабиякий успіх (не в останню чергу завдяки спеціальним пропозиціям та постійним знижкам). Так, оператор, який все ще належить Turkcell, міцно утримує лідерство за кількістю перенесених у його мережу номерів — вже п’ять років поспіль з моменту запуску послуги MNP. Тим часом продаж lifecell французам NJJ Capital за $525 млн під великим питанням — все через зв’язки з підсанкційним росіянином михайлом фрідманом і його партнерам (фрідману та андрію Косогову з російської «Альфа-Груп» опосередковано належить 19,8% акцій турецького телеком-гіганта). Антимонопольний комітет України (АМКУ) не поспішає розглядати другу заявку (першу регулятор відхилив на початку січня через невідповідність документів вимогам) — найімовірніше, без націоналізації частки росіян у lifecell угода не отримає зеленого світла. Це досить складна та нешвидка процедура, яка відбувається через Мін’юст та ВАКС, наприклад — процес конфіскації частки братів ротенбергів у київському ТРЦ Ocean Plaza, який тримав майже рік.

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!