«Це довбана антиутопія»: акторка «Білосніжки» Рейчел Зеглер боїться, що штучний інтелект замінить її в кіно

Схоже, страх перед штучним інтелектом охопив усіх — від програмістів до акторів.

Рейчел Зеглер, зірка фільмів «Вестсайдська історія» та майбутньої адаптації «Білосніжки» від Disney, розповіла про свої побоювання в інтерв’ю Variety.

За словами Зеглер, вона боїться, що її замінить ШІ-версія, створена на основі 3D-сканів її тіла, зроблених у 18-річному віці.

«Що завадить їм використовувати це зображення до кінця мого життя?» — запитує Рейчел.

Під час страйку SAG-AFTRA у 2023 У 2023 році страйк SAG-AFTRA, профспілки акторів кіно і телебачення США, тривав 118 днів. Основні вимоги включали підвищення зарплат, бонуси за стримінгові проєкти й захист від ШІ. Страйк завершився 9 листопада укладенням тимчасової угоди. році Рейчел підтримувала вимоги про захист від небезпек штучного інтелекту в кіноіндустрії.

Зеглер розповіла, що для CGI-трюків у фільмах із її участю було зроблено 465 фотографій кожного куточка її тіла. «Це була довбана антиутопія», — додала вона, не уточнивши, для яких саме стрічок робилися ці знімки. Акторка також знімалася в екшнах «Шазам! Лють богів» та «Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій».

Побоювання щодо ШІ висловлюють й інші актори. Наприклад, зірка серіалу «Санні» Рашида Джонс влітку зазначила: «Я трохи боюся штучного інтелекту. Не те щоб я боюся, що мене замінять, але це цілком можливо».

Онлайн-курс DevOps engineer від Mate academy. Завдяки онлайн-курсу з гнучким графіком DevOps engineer ви зможете почати карʼєру в IT з нуля. . Отримати знижку на курс

А от Том Генкс вважає, що ШІ може, навпаки, продовжити кар’єру акторів після їхньої смерті.

«Якщо я захочу, то зможу запропонувати серію з семи фільмів, у яких гратиму 32-річного себе хоч до судного дня», — сказав він у подкасті The Adam Buxton.

За його словами, зараз будь-хто може відтворити себе в будь-якому віці за допомогою ШІ або технології deepfake.

Джерело: Indiewire