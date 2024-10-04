Новини Кіно 04.10.2024 о 16:59 comment views icon

«Це довбана антиутопія»: акторка «Білосніжки» Рейчел Зеглер боїться, що штучний інтелект замінить її в кіно

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Ігор Панченко

Автор новин

«Це довбана антиутопія»: акторка «Білосніжки» Рейчел Зеглер боїться, що штучний інтелект замінить її в кіно

Схоже, страх перед штучним інтелектом охопив усіх — від програмістів до акторів.

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Рейчел Зеглер, зірка фільмів «Вестсайдська історія» та майбутньої адаптації «Білосніжки» від Disney, розповіла про свої побоювання в інтерв’ю Variety.

За словами Зеглер, вона боїться, що її замінить ШІ-версія, створена на основі 3D-сканів її тіла, зроблених у 18-річному віці.

«Що завадить їм використовувати це зображення до кінця мого життя?» — запитує Рейчел.

Під час страйку SAG-AFTRA у 2023У 2023 році страйк SAG-AFTRA, профспілки акторів кіно і телебачення США, тривав 118 днів. Основні вимоги включали підвищення зарплат, бонуси за стримінгові проєкти й захист від ШІ. Страйк завершився 9 листопада укладенням тимчасової угоди. році Рейчел підтримувала вимоги про захист від небезпек штучного інтелекту в кіноіндустрії.

Зеглер розповіла, що для CGI-трюків у фільмах із її участю було зроблено 465 фотографій кожного куточка її тіла. «Це була довбана антиутопія», — додала вона, не уточнивши, для яких саме стрічок робилися ці знімки. Акторка також знімалася в екшнах «Шазам! Лють богів» та «Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій».

Побоювання щодо ШІ висловлюють й інші актори. Наприклад, зірка серіалу «Санні» Рашида Джонс влітку зазначила: «Я трохи боюся штучного інтелекту. Не те щоб я боюся, що мене замінять, але це цілком можливо».

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А от Том Генкс вважає, що ШІ може, навпаки, продовжити кар’єру акторів після їхньої смерті.

«Якщо я захочу, то зможу запропонувати серію з семи фільмів, у яких гратиму 32-річного себе хоч до судного дня», — сказав він у подкасті The Adam Buxton.

За його словами, зараз будь-хто може відтворити себе в будь-якому віці за допомогою ШІ або технології deepfake.

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Джерело: Indiewire

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