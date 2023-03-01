«Це витвір мистецтва!». В Toyota розібрали Tesla Model Y та залишились у захваті від архітектури електромобіля

Керівник Toyota висловив захоплення Tesla Model Y — після того, як компанія провела демонтаж електричного кросовера.

Протягом багатьох років японський автовиробник без ентузіазму реагував на поширення електромобілів. Компанія інвестувала у гібридні Prius — але з того часу не тільки відстає в розробці акумуляторних електромобілів, а навіть лобіює уповільнення розгортання електромобілів і поширює про них дезінформацію.

CEO Toyota Акіо Тойода, наприклад, казав, що «електротранспорт з батареями забруднює довкілля більше за автівки з бензиновим двигуном, оскільки в деяких місцях електроенергія в основному виробляється на газі та вугіллі» — дослідники у кількох роботах неодноразово доводили, що це неправда.

Однак після приходу на посаду генерального директора 53-річного екскерівника Lexus Кодзі Сато, думки компанії змінились в кардинально іншу сторону. У рамках відновлення зусиль щодо інвестування в електромобілі, що працюють на акумуляторах, Toyota вирішила демонтувати найпопулярніший нині у світі електромобіль — Tesla Model Y. Один з керівників, який брав участь у процесі, у розмові з Automotive News назвав електричний кросовер Tesla «витвором мистецтва». Схоже, японського автовиробника неабияк вразила простота архітектури та трансмісії електромобіля.

Попри те, що Toyota виробляє автомобілі вже майже століття, з переходом на електромобілі у компанії виникають проблеми. Перша повністю електрична автівка японського виробника — bZ4X — стикнулася з відкликаннями через проблеми з безпекою.

Нині компанія, схоже, намагається вчитися у Tesla, оскільки планує створити нову платформу для запуску електромобілів вже з 2026 року.

Джерело: Electrek