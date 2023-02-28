Xiaomi зареєструвала торгову марку Modena — для свого першого автомобіля, який має вийти у 2024 році

Xiaomi зареєструвала торгову марку Modena разом із деякими варіаціями кодової назви. В описі до заявки зазначено, що марка використовуватиметься для транспортних засобів.

Раніше ходили чутки, що перше авто Xiaomi Modena випускатиметься у двох версіях (причому перша позиціюватиметься як конкурент Tesla Model 3), а у 2025 році вийде другий серійний автомобіль виробника під назвою Lemans.

Над Modena інтенсивно працюють понад 2300 співробітників R&D Xiaomi. Очікується, що автомобіль надійде в масове виробництво у 2024 році.

У вересні 2022 року генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь оголосив, що перший тестовий автомобіль Xiaomi зійшов з конвеєра згідно з графіком, а зимові випробування заплановано на грудень. Пізніше у мережі з’явились фото, на яких, ймовірно, зображена майбутня Modena.

У березні 2021 року рада директорів китайського виробника електротехніки Xiaomi схвалила вихід на автомобільний ринок, а у вересні компанія повідомила про реєстрацію дочірнього підприємства Xiaomi EV Company Limited зі статутним капіталом $10 млрд юанів ($1,55 млрд).

Xiaomi планує запустити завод з виробництва автомобілів, який розташується в місті Ічжуан, на південний схід від Пекіна, який буде побудований у два етапи — спочатку лінія на 150 тис., а потім його потужність буде розширена до 300 тис. одиниць. Неподалік заводу Xiaomi також побудує штаб-квартиру, офіси та приміщення для проведення досліджень для свого автомобільного підрозділу.

Джерело: gadgettendency