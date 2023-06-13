Ціна акцій Apple побила рекорд через тиждень після анонсу гарнітури Vision Pro – першої нової категорії пристроїв із 2014 року

У понеділок акції Apple виросли в ціні більш ніж на 1,5% і закрилися на рівні $183,79 за акцію, що є рекордно високою ціною акцій компанії. Щобільше, протягом дня ціна одночасно досягала пікового значення $183,93.

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Цей вражаючий результат спостерігається через тиждень після першого за довгий час анонсу нового продукту Apple. Минулого понеділка компанія провела конференцію розробників WWDC та представила гарнітуру Vision Pro. Це перша нова категорія пристроїв компанії із 2014 року.

Експерти вважають, що пристрій вартістю $3499 може досягти успіху там, де інші гарнітури віртуальної та змішаної реальності не змогли цього зробити. Ця впевненість ґрунтується на дизайні Apple, лояльності до бренду та технологіях.

Apple також анонсувала інші пристрої, включаючи новий більший ноутбук MacBook Air, високопродуктивні настільні комп’ютери для 3D-дизайнерів та програмістів. Крім того, компанія представила великі оновлення для операційних систем.

Хоча ціна акцій у понеділок досягла рекордно високого рівня, з поправкою на дроблення, ринкова капіталізація Apple нині не є рекордною. Річ у тому, що компанія викупила частину своїх акцій. За даними FactSet, зараз Apple коштує близько $2,89 трлн.

Джерело: cnbc