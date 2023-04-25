BMW додала підтримку цифрового ключа Digital Key Plus для смартфонів Google та Samsung з Android 13.1 і вище

BMW поширює підтримку технології автомобільних ключів Digital Key Plus на смартфони під керуванням Android 13.1 та вище. Ключ можна налаштувати у додатку My BMW на телефонах Google Pixel та Samsung. Функція дозволяє водіям BMW замінити традиційний ключ від авто на власний мобільний пристрій. Для використання цифрового ключа власникам Samsung знадобиться програма Samsung Wallet.

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Докладний список підтримуваних пристроїв включає Pixel 7 Pro, Pixel 6 Pro, Galaxy S23 Plus/Ultra, Galaxy S22 Plus/Ultra, Galaxy S21 Plus/Ultra, Fold 3, Fold 4 і Note 20 Ultra.

Технологія заснована на надширокосмуговому цифровому радіо UWB. Digital Key Plus дебютував на iPhone та Apple Watch у 2021 році, також він був випущений для Google Pixel 6 і Samsung Galaxy S21. У Pixel та Galaxy замість UWB використовувався NFC, через що ключем можна було користуватися лише поряд з машиною.

Функцію можна налаштувати в залежності від відстані, наприклад, розблокувати автомобіль у разі наближення водія. Експрес-режим дозволяє користувачам блокувати, розблокувати та дистанційно заводити свої автомобілі не торкаючись телефону, навіть протягом п’яти годин після того, як пристрій вийде з ладу через розрядку акумулятора.

BMW стверджує, що точна локалізація UWB практично унеможливлює ризик ретрансляційних атак з метою заглушити або перехопити радіосигнали. Користувачі зможуть поділитися доступом до свого автомобіля з п’ятьма іншими людьми, які мають підтримуваний телефон з Android або iOS.

Наразі Digital Key Plus для Android працює kbit p автомобілями BMW, котрі випущені з листопада 2022 року. Автовиробник пообіцяв у майбутньому розширити підтримку на старіші авто.

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Джерело: The Verge