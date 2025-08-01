Новини Пристрої 01.08.2025 comment views icon

Цю цукерку вже їли: Intel випустила Core 5 120/120F, які насправді i5-12400

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Олексій Єрін

Автор новин

Цю цукерку вже їли: Intel випустила Core 5 120/120F, які насправді i5-12400
Intel Core i5-12400 / Intel

Вийшли процесори Intel Core 5 120 та 120F для бюджетних ПК. Їхні технічні характеристики підозріло схожі на Core i5-12400.

Не встигли процесори Core i5-12400/12400F зникнути з продажу, як на їхнє місце вже претендують дві аналогічні моделі, які Intel випустила майже непомітно — Core 5 120 та 120F. Дивно, що вони не належать до актуальної лінійки Core Ultra 200 і формально входять до сімейства Raptor Lake.

Обидва процесори мають конструктивне виконання LGA1700 та оперують виключно високопродуктивними ядрами в кількості шести штук з підтримкою Hyper-Threading. Кеш другого рівня — 1,25 МБ на кожне ядро, а загальнодоступний L3 — 18 МБ. Як і раніше, F-модель нічим не відрізняється від звичайної, окрім відсутності вбудованої графіки — все це ми вже бачили раніше у зазначених Alder Lake.

Цю цукерку вже їли: Intel випустила Core 5 120/120F, які насправді i5-12400
ТТХ Intel Core 5 120 та 120F в порівнянні з іншими процесорами / Tom’s Hardware

Тепер до відмінностей. Бустова частота обох чипів Core 5 120(F) становить 4,5 ГГц, що лише на 100 МГц вище ніж у Core i5-12400(F). При цьому базова така сама — 2,5 ГГц. Також є незначна різниця у максимальному TDP: у старих моделей він вищий — 117 Вт проти 110 Вт, при ідентичному номінальному у 65 Вт. Ще одна відмінність — у підтримці максимального обсягу оперативної пам’яті: у новинок це 192 ГБ проти 128 ГБ у попередників. Щоправда, навряд чи такі об’єми хтось використовуватиме у бюджетних збірках. Процесори вже присутні на офіційному сайті компанії, проте інформація про рекомендовані ціни там поки що відсутня.

Джерело: Tom’s Hardware

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