Творець серіалу "Плюрибус" розкрив оригінальний фінал для Керол і Манусоса

Творці серіалу “Плюрибус” хотіли показати фінал першого сезону зовсім іншим. Йдеться про вибір Керол і Манусоса та про те, наскільки далеко вони готові зайти.

У новині присутні спойлери до ключових подій серіалу “Плюрибус”

Фінал сезону зводить разом усі ключові конфлікти сезону. Керол остаточно розривається між світом Інших і власним уявленням про свободу. А інший незаражений вірусом щастя Манусос доходить до межі у своїй спробі “врятувати людство”. Саме тут стає відомо, що Інші грають не за правилами: вони можуть використати заморожені яйцеклітини Керол, щоб перетворити її на одну з них. Тобто без прямої згоди.

За словами творця Вінса Гіллігана у великому інтерв’ю Variety, Інші формально не збрехали. Вони скористалися “юридичною” логікою: легко вводять в оману тим, що обережно відповідають на запитання, не розкриваючи всієї картини. Їм справді не можна вторгатися в тіло людини без згоди, але якщо потрібний матеріал існує поза ним — це для них не проблема.

“Це як у другому епізоді: один із персонажів питає: “То ви вегетаріанці?”. Настає невелика пауза, і Зося відповідає: “Ми воліли б бути вегетаріанцями, так”. Уся сцена дуже в стилі “Перрі Мейсона” Це відомий американський телесеріал про адвоката, який дуже хитро відповідає на запитання в суді“, — порівнює випадки автор шоу.

Паралельно зрада Зосі стає для Керол точкою неповернення. Вона приховала важливу деталь, що з заморожених яйцеклітини можна витягнути стовбурові клітини і зробити з них ін’єкцію. Інші дізналися, що Керол заморозила їх разом зі своєю покійною дружиною Хелен. Тож Керол тепер втрачає не тільки безпеку, а й шанс на майбутню дитину, яку колись планувала зі своєю покійною дружиною. Для головної героїні “Плюрибус” це суміш болю й сорому, змішана з гірким прозрінням: вона повірила у щастя там, де її бачили лише як ресурс.

Саме після цього Керол робить різкий поворот і об’єднується з Манусосом. Наприкінці сезону це виглядає як прямий конфлікт з Іншими аж до ядерної загрози. Але такий “вибуховий” фінал з’явився не одразу. Сценаристи-продюсери Гордон Сміт і Елісон Тетлок розповіли, що спочатку все мало бути стриманішим.

“Це було схоже на цей фінал, тільки делікатніший. Керол таємно домовляється з Манусосом, передає йому записку й, можливо, готується діяти як подвійний агент”, — кажуть автори.

Рішення змінити останні сцени ухвалили вже пізніше. Гіллігана сказав, що Apple і Sony висловили низку зауважень. Тоді команда зрозуміла, що історія серіалу “Плюрибус” бракує сильнішої крапки. Так у серіалі з’явилася ядерна бомба як символ того, що компроміс закінчився.

При цьому творці підкреслюють: Інші не вважають себе лиходіями. Вони переконані, що діють раціонально, прагнуть миру й щастя для всіх. Але просто їхнє уявлення про це повністю ігнорує право вибору. Саме тому фінал сезону не дає однозначної відповіді, хто тут має рацію, і залишає це рішення глядачеві.

Перший сезон серіалу “Плюрибус” отримав ідеальні оцінки від критиків, а фінальний епізод вийшов 24 грудня. Шоу обійшло “Розрив” і “Теда Лассо”, ставши найпопулярнішим в історії сервісу. Продовження серіалу вже перебуває у розробці.