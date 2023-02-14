Творці «Мавки. Лісової пісні» випустили кліп на саундтрек до мультфільму — з Христиною Соловій та Артемом Пивоваровим

Студія Animagrad (FILM.UA Group) презентувала кліп «Мова вітру» на романтичний саундтрек до очікуваного багатьма анімаційного фільму «Мавка.Лісова пісня», який виконали Христина Соловій та Артем Пивоваров. Прем’єру кліпу підготували до 14 лютого, також відомого як свято закоханих або День Святого Валентина.

Артем Пивоваров, який подарував свій голос головному герою мультфільму Лукашу, виступив саундпродюсером та композитором «Мови вітру». Текст потенційного українського хіта створений Артемом та Христиною у співавторстві — кожен відповідав за написання слів для свого куплету.

У кліпі живі кадри за участю Артема та Христини у фантазійних локаціях доповнюють епізоди з головними героями мультфільму Мавкою та Лукашем, причому більшість з цих сцен — нові. Образи для виконавців створила українська стилістка та художниця-костюмерка Дзвінка Сивик. Знімання проходили в Києві у січні цього року в одному з павільйонів кіностудії FILM.UA. Режисером виступив Андрій Колесник, а оператором — Сергій Ревуцький.

Сам OST «Мавка. Лісова пісня» звучить в одній зі сцен мультфільму, яка дає початок романтичній історії головних героїв. Прослухати пісню можна на музичних платформах Apple Music, Spotify, Youtube Music, Deezer, Tidal, iTunes.

Невдовзі вийде другий кліп на ще один Мавчин саундтрек «Пісня Лісу» у виконанні Христини Соловій.

Прем’єра анімаційної стрічки «Мавка. Лісова пісня» в українських кінотеатрах — 2 березня 2023. Це довгобуд Animagrad (творці мультфільму «Викрадена принцеса» 2018 року) за мотивами драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня». Робота над анімаційним фільмом розпочалась ще у 2015 році, і відтоді його переносили кілька разів, а концепція та картинка суттєво змінилася, якщо порівнювати з ранніми трейлерами та концепт-артами. Наразі «Мавка. Лісова пісня» мимоволі асоціюється з відомими мультфільмами про принцес від Disney. Побачимо, наскільки добре в Animagrad вийшло передати українську айдентику та сподіваємося, що «Мавка. Лісова пісня» матиме успіх за кордоном та сприятиме популяризації України та всього українського у світі.