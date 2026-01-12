Новини Кіно 12.01.2026 comment views icon

Творці "Ти — космос" анонсували фільм "Тореадори з Васюківки": бюджет €2,5 млн, події перенесуть в незалежну Україну

Маргарита Юзяк

"Ти — космос"

Творці “Ти — космос” готують новий фільм. Кінопродакшн ForeFilms починає роботу над екранізацією повісті “Тореадори з Васюківки” Всеволода Нестайка з орієнтовним бюджетом €2,5 млн.

Як повідомляє Forbes, це буде перша повноцінна екранізація твору за часів незалежної України. Перемовини щодо прав тривали близько пів року, зокрема з правовласницею — донькою письменника Оленою Максименко. Ключовим питанням була автентичність історії, розповіла співзасновниця ForeFilms Анна Яценко.

Події фільму перенесуть із радянського періоду, в якому була написана трилогія у 1960–1970-х роках, у незалежну Україну. Над сценарієм вже кілька років працюють автори ідеї та режисери проєкту Роман Краснощок і Антон Чистяков у співпраці з Максименко. Для обох це буде дебют у повному метрі.

Вартість прав на екранізацію продюсери не розкривають. За оцінкою Яценко, бюджет фільму “Тореадори з Васюківки” може сягнути €2,5 млн. Частина витрат пов’язана зі складними постановочними сценами. Для порівняння, виробництво “Ти — космос” коштувало €800 000.

“У фільмі буде багато складних постановочних сцен, як-от повінь у селищі”, — каже Яценко.

За оптимістичним сценарієм, зйомки можуть розпочатися приблизно за півтора року. За словами співзасновниці ForeFilms, проєкт задуманий як сімейний і дитячий фільм.

“Це буде якісний дитячий контент, якого нам так не вистачає”, — додає вона.

“Тореадори з Васюківки” — перший український дитячий бестселер. Книга входить до “Особливого Почесного списку Ганса Крістіана Андерсена” та є частиною шкільної програми. Раніше твір екранізували лише один раз у 1965 році, коли Самарій Зелікін зняв короткометражну комедію за одним з епізодів.

Кадри фільму “Теодори з Васюківки” (1965 рік)

Роман Краснощок і Антон Чистяков відомі за короткометражними фільмами “Останній день юності” та “Виховання висотою”. А також документальною стрічкою “Ми вдома”, де закадровий текст озвучив Стівен Фрай.

ForeFilms заснували Анна та Володимир Яценки у 2020 році. Компанія працювала над фільмами “Люксембург, Люксембург“, “Я і Фелікс“, “Відблиск” та “Ти — космос”, який став найкасовішим українським ігровим фільмом 2025 року і взяв головну нагороду Страсбурзького кінофестивалю.

