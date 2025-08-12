Творці "Венздей" писали сценарій для "Залізної людини" до Роберта Дауні-молодшого — Тоні Старка мав грати "більш зірковий" актор

Новини Кіно 12.08.2025 comment views icon

Виявляється, творці серіалу “Венздей” Ел Гоф та Майлз Міллар писали тестовий сценарій до першої “Залізної людини”, задовго до обрання Роберта Дауні-молодшого на роль Тоні Старка.

“Аві Арад [засновник Marvel Studios] звернувся до нас після того, як ми написали історію для “Людина-павук 2”, — згадують Гоф і Міллер у подкасті Happy Sad Confused (через Games Radar). “Мовляв, хлопці, в нас є ще одна перлина — Залізна людина”.

Це відбувалось в часи, далекі від нинішнього мільярдного гіганта Marvel Studios. Ідею презентували в офісі компанії Arad Toy Biz, а на головну роль претендував Том Круз, а не Роберт Дауні-молодший.

“Я на той час навіть не чув про Залізну людину”, — каже Гоф. “Але Аві сказав: “Чудово. Ось хто він — мільярдер, який продає зброю і має проблеми з алкоголем. Сталося нещастя і тепер він намагається усе виправити”.

За рік дует створив кілька чернеток, які так і не отримали втілення. Головна проблема на той час полягала у правах на “Залізну людину”, якими володіла New Line Cinema (так само, як права на екранізацію Людини-павука були ліцензовані Sony).

“Ми зустрілися з Кевіном Файгі та Аві. Гадаю, засновник New Line Cinema Роберт Шей також прочитав сценарій. Досить цікаво було спостерігати за тим, як різні покоління намагаються відчути те, чим є супергерой. Хтось зациклився на тому, що Залізна людина має літати, як і Супермен… Зрештою ми всі вийшли з наради із думками про те, що це ніколи не станеться”, — підсумував Гоф.

Водночас “Залізна людина” вже ж була втілена у життя за кілька років потому, однак вже за сценарієм Арта Маркума, Метта Холлоуея, Марка Фергуса та режисурою Джона Фавро. Фільм дав потужний старт тому MCU, яким ми його знаємо на сьогодні (чи принаймні знали до 2019 року), а Роберт Дауні-молодший на десяток років закріпив за собою ім’я Тоні Старка, заробивши загалом за цю роль майже $600 млн. Попри те, що персонаж зустрів свій фінал у “Месники: Завершення”, сам Дауні ще може поповнити свою “скарбницю” з поверненням у всесвіт, однак вже у ролі Доктора Дума.

Фільм жахів "Зброя" знищив "Фантастичну четвірку" на старті прокату в 2,5 рази більшою касою

